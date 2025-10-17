52 perce
Zenész Gabi volt a desszert a töltött káposzta után (fotókkal)
Köszöntötték a szépkorúakat. Vasmegyer ünnepelt, Zenész Gabi volt a hangulatfelelős.
„Októberben ismét megrendeztük községünk hagyományos Idősek napi ünnepségét, melyen nagy szeretettel köszöntöttük a település szépkorú lakóit. Az ünnepi műsorban felléptek az iskola 6. osztályos tanulói, valamint az iskola énekkara, akik versekkel és dalokkal kedveskedtek a meghívott vendégeknek” – írta a közösségi oldalán Szanyiné Ballai Ildikó, Vasmegyer polgármestere.
Vasmegyer időseit ünnepelték
„A jó hangulatról Zenész Gabi gondoskodott, a finom töltött káposzta és sütemény pedig tovább fokozták az esemény családias hangulatát.
Zenész Gabi volt a desszert a töltött káposzta utánFotók: Szanyiné Ballai Ildikó közösségi oldala
Az ünnepségen megtisztelő jelenlétével részt vett dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő, aki köszöntötte községünk legidősebb férfi lakosát, valamint azokat a házaspárokat, akik a leghosszabb ideje élnek házasságban. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a nap méltó és meghitt köszöntése legyen az időseknek!” – zárta gondolatait Szanyiné Ballai Ildikó, Vasmegyer polgármestere.
A nyíregyházi ünnepelt már 95 éves, de naponta kétszer elteker Nyírtelekre (fotókkal)
Cukiságbomba Nyíregyházán: az igazgató irodájában ugrándozott a kis kenguru (fotók, videók)
Egyre több embert vernek át a mesterséges intelligencia generálta hamis valósággal. A deepfake videó, kép és hang is felismerhető