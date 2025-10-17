Zenész Gabi volt a desszert a töltött káposzta után (fotókkal)

„Októberben ismét megrendeztük községünk hagyományos Idősek napi ünnepségét, melyen nagy szeretettel köszöntöttük a település szépkorú lakóit. Az ünnepi műsorban felléptek az iskola 6. osztályos tanulói, valamint az iskola énekkara, akik versekkel és dalokkal kedveskedtek a meghívott vendégeknek” – írta a közösségi oldalán Szanyiné Ballai Ildikó, Vasmegyer polgármestere.

Vasmegyer ünnepelt Fotó: Szanyiné Ballai Ildikó archívuma

Vasmegyer időseit ünnepelték

„A jó hangulatról Zenész Gabi gondoskodott, a finom töltött káposzta és sütemény pedig tovább fokozták az esemény családias hangulatát.