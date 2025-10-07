Vasvári: szalagtűző a Continental Arénában (fotókkal)

A Continental Arena színpadán 162 vasváris tanuló kapta meg a végzősöket megillető kék bársony szalagot, akik az ünnepi alkalomból lenyűgöző osztálytáncokkal, produkciókkal ajándékozták meg a büszke hozzátartozóikat és tanáraikat! Gratulálunk a lélekemelő műsorhoz, és sikeres felkészülést kívánunk a középiskolás évek lezárásához! – olvasható a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium közösségi oldalán.

Vasvári: szalagtűző a Continentalban

Fotó: iskola

Vasvári: csodás ünnepség

– Mérföldkőhöz érkeztek a végzős vasváris diákok, elérkezett a szalagtűzőjük napja! Egy csodás ünnepség keretében került sor erre a Continental Arénában, ahol beszédemben én is gratuláltam nekik, és sok sikert kívántam további tanulmányaikhoz, életükhöz! – írta dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő a közösségi oldalán a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium szalagtűzője után.

