Nyíregyházáról érkezett a pékáru

1 órája

Ezt jól kisütötték! A Vela is csatlakozott az akcióhoz

Címkék#Vela Kft#magyar vöröskereszt#Az év vállalkozója díj

A jótékonysági akció adományait a Magyar Vöröskereszt vette át és juttatta el az ország számos pontján a rászorulóknak. A nyíregyházi Vela Kft. is részt vett az országos kezdeményezésben.

L. Tóth Lajos
Ezt jól kisütötték! A Vela is csatlakozott az akcióhoz

A kenyér világnapja alkalmából a Magyar Pékszövetség az idén első alkalommal hirdetett meg országos jótékonysági akciót, amelyhez 26 pékség és sütőipari vállalkozás csatlakozott az ország különböző pontjairól. A tagság jóvoltából Budapestre, valamint Ajkára, Balassagyarmatra, Egerbe, Győrbe, Kaposvárra, Kecskemétre, Monorra, Salgótarjánba és Szentendrére és Szegedre érkezett jelentős mennyiségű friss kenyér és pékáru. Az országos összefogás eredményeként több mint 1,5 tonna adomány gyűlt össze, amely a Magyar Vöröskereszt közreműködésével jut el gyermekintézményekbe, családsegítő központokba és szociális intézményekbe. A Vela Kft. is csatlakozott az akcióhoz.

Vela Lakatos Tibor
Vela: csatlakoztak az akcióhoz Fotó: Ladányi Tóth Lajos

Vela: csatlakoztak az adományozókhoz

A jótékonysági akció adományait a Magyar Vöröskereszt vette át és juttatta el az ország számos pontján a rászorulóknak. Kardos István, a szervezet főigazgatója elmondta, hogy a felajánlások gyermekintézményekbe, családsegítő központokba és szociális intézményekbe kerültek, ahol valódi segítséget jelentenek a mindennapokban.

 

A kezdeményezéshez csatlakozó adományozó cégek: Ács Pékség - Kaposvár, Balmaz Sütöde Kft. - Balmazújváros, Bedő Pékség – Győr, Beretka és Társai Kft. – Pétervására, Brunner Pékség - Kaposvár, Ceres Sütőipari Kft. - Győr, Desedai Pékség - Kaposvár , Falatnyi Pékség - Magyarpolány, Fejedelmi Pékség Kft. - Tiszakécske, Flamad Pékség - Hódmezővásárhely, Friss Cipó Kft. - Salgótarján, Friss Sütőipari Kft. - Solt, Gazda-Kenyér Kft. - Balassagyarmat, Három Tarka Macska Kézműves Pékség - Budapest, Janovicz Pékség Sütőipari Kft. - Eger, Kaposmérői Kenyérgyár és Cukrászüzem Kft. - Kaposmérő, Kápolnai Pékmesterek Kft. - Kápolna, MORPEK Kft. - Budapest, Pilis Pékség – Gőgös Ernőné egyéni vállalkozó – Pilisszentkereszt, Pilisi Sütő Kft. - Pilis, Slendy Pékség – Slendy Kft. - Kaposvár, Szász Pékség- Solymár, VAJ Pékségek - Budapest, Varga Pékség - Ásotthalom, Vela Kft. – Nyíregyháza

 

– Örömmel vettünk részt a jótékonysági akcióban. Cégünk igyekszik megragadni minden olyan lehetőséget, ahol segíthet. A pékáruk a legjobb helyre kerültek - mondta Lakatos Tibor, a Vela Kft. ügyvezető-tulajdonosa, aki tavaly átvehette Az év vállalkozója díjat Budapesten, a Művészetek Palotájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a vállalkozás területén elért kiemelkedő teljesítménye és közéleti aktivitása elismeréseként ítélte oda a rangos elismerést, aminek komoly presztízse van.

 

