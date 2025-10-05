13 perce
Egy perc bátorság – véradás, ami életeket ment
A segítségnyújtás egyik legszebb formája, amikor valaki vért ad, hogy mások életét megmentse. Véradás során nemcsak másokon segítünk
Adj vért, adj esélyt az életre!
Fotó: MW
Véradás Szabolcs-Szatmár-Beregben. A véradás az egyik legnemesebb és legegyszerűbb módja annak, hogy életeket mentsünk. A vért mesterségesen nem lehet előállítani, ezért az emberek önzetlensége nélkülözhetetlen az egészségügy számára. A véradás nemcsak a rászorulóknak segít, hanem a donor számára is jótékony hatású, hiszen rendszeres egészségügyi ellenőrzést jelent.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az alábbi helyszíneken várják a véradókat:
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 6. 08:00 - 15:30
Záhony, Záhony Kandó Kálmán Szakközépiskola (Kárpát utca 4.) október 6. 09:00 - 13:00
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 7. 08:00 - 17:30
Levelek, Levelek Művelődési Ház (Ady Endre u. 1.) október 7. 13:00 - 15:00
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 8. 08:00 - 15:30
Nagyhalász, Nagyhalász Művelődési Ház (Arany János utca 26.) október 8. 10:30 - 13:00
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 9. 08:00 - 17:30
Anarcs, Anarcs Polgármesteri Hivatal (Kossuth u. 30.) október 9. 09:30 - 11:30
Szabolcsbáka, Szabolcsbáka Faluház (Kossuth u. 128.) október 9. 13:00 - 15:00
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 10. 08:00 - 15:30
Mátészalka, Mátészalka Szentpétery Zs. KulturálisKp. (Kölcsey utca 2.) október 10. 12:30 - 15:30
