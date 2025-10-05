október 5., vasárnap

Aurél névnap

+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Véradás

1 órája

Egy perc bátorság – véradás, ami életeket ment

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Beregben#Egy perc bátorság#véradás

A segítségnyújtás egyik legszebb formája, amikor valaki vért ad, hogy mások életét megmentse. Véradás során nemcsak másokon segítünk

Szon.hu
Egy perc bátorság – véradás, ami életeket ment

Adj vért, adj esélyt az életre!

Fotó: MW

Véradás Szabolcs-Szatmár-Beregben. A véradás az egyik legnemesebb és legegyszerűbb módja annak, hogy életeket mentsünk. A vért mesterségesen nem lehet előállítani, ezért az emberek önzetlensége nélkülözhetetlen az egészségügy számára. A véradás nemcsak a rászorulóknak segít, hanem a donor számára is jótékony hatású, hiszen rendszeres egészségügyi ellenőrzést jelent.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az alábbi helyszíneken várják a véradókat: 

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 6. 08:00 - 15:30
Záhony, Záhony Kandó Kálmán Szakközépiskola (Kárpát utca 4.) október 6. 09:00 - 13:00
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 7. 08:00 - 17:30
Levelek, Levelek Művelődési Ház (Ady Endre u. 1.) október 7. 13:00 - 15:00
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 8. 08:00 - 15:30
Nagyhalász, Nagyhalász Művelődési Ház (Arany János utca 26.) október 8. 10:30 - 13:00
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 9. 08:00 - 17:30
Anarcs, Anarcs Polgármesteri Hivatal (Kossuth u. 30.) október 9. 09:30 - 11:30
Szabolcsbáka, Szabolcsbáka Faluház (Kossuth u. 128.) október 9. 13:00 - 15:00
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 10. 08:00 - 15:30
Mátészalka, Mátészalka Szentpétery Zs. KulturálisKp. (Kölcsey utca 2.) október 10. 12:30 - 15:30

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu