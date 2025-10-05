Egy perc bátorság – véradás, ami életeket ment

Véradás Szabolcs-Szatmár-Beregben. A véradás az egyik legnemesebb és legegyszerűbb módja annak, hogy életeket mentsünk. A vért mesterségesen nem lehet előállítani, ezért az emberek önzetlensége nélkülözhetetlen az egészségügy számára. A véradás nemcsak a rászorulóknak segít, hanem a donor számára is jótékony hatású, hiszen rendszeres egészségügyi ellenőrzést jelent.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az alábbi helyszíneken várják a véradókat: Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 6. 08:00 - 15:30

Záhony, Záhony Kandó Kálmán Szakközépiskola (Kárpát utca 4.) október 6. 09:00 - 13:00

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 7. 08:00 - 17:30

Levelek, Levelek Művelődési Ház (Ady Endre u. 1.) október 7. 13:00 - 15:00

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 8. 08:00 - 15:30

Nagyhalász, Nagyhalász Művelődési Ház (Arany János utca 26.) október 8. 10:30 - 13:00

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 9. 08:00 - 17:30

Anarcs, Anarcs Polgármesteri Hivatal (Kossuth u. 30.) október 9. 09:30 - 11:30

Szabolcsbáka, Szabolcsbáka Faluház (Kossuth u. 128.) október 9. 13:00 - 15:00

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 10. 08:00 - 15:30

Mátészalka, Mátészalka Szentpétery Zs. KulturálisKp. (Kölcsey utca 2.) október 10. 12:30 - 15:30