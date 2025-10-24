Dedikált válogatott mezért csörgedezhet a vér

A RedSaturday elnevezésnek üzenete van: a piros ezúttal nem pusztán a véradást szimbolizálja, hanem egyfajta piros jelzés is, hogy most számítanak minden donorra. Az eseményre országszerte 20 vérellátó intézetben (köztük Nyíregyházán) várják mindazokat, akik szívesen segítenek véradásukkal biztosítani a folyamatos vérellátást a hosszú hétvége idején is. Az ünnepek, a hosszú hétvégék és az iskolai szünetek alatt rendszerint csökken a véradók száma, hiszen ilyenkor sokan elutaznak, miközben a betegek ellátása továbbra is életmentő vérkészítményeket igényel. Ezért is van különös jelentősége a RedSaturday akciónak.

Véradás: válogatott mez a fődíj Fotó: OVSZ

Véradás: óriási a jelentősége

Aki RedSaturday véradónapon ad vért, automatikusan részt vesz az Országos Vérellátó Szolgálat nyereményjátékán.

Főnyeremény:

1 dedikált, magyar válogatott mez az MLSZ felajánlásából

További nyeremények:

10 db 10 000 forint értékű SPAR utalvány

2 db 10 000 forint értékű C&A utalvány

Dupla kalóriapótlási jegy minden véradónak

Különleges meghívó a következő RedSaturday eseményre (dec. 27. és jan. 3.)

A nyereményjáték sorsolásának időpontja: 2025. október 28., 12 óra

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.)

„Egy adott pillanatban életet menthet a véradás. Igen, oda kell menni! Ez a mindennapi rohanásban némi kényelmetlenség, de mi ez ahhoz képest, hogy a vérünkkel egy másik ember egészségét vagy életét mentjük meg. Én személy szerint kedvelem a mobil véradásokat, amikor oda jön a busz, ahol amúgy is ott vagyok, legyen az sportrendezvény, vagy koncert" – nyilatkozta Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok, kétszeres Európa-bajnok, és világbajnok vízilabdázó az ovsz.hu-n.

„A párbajtőr is egy szúrófegyver, viccesen mondva valahol „rokonszakma” a kettő. A véradástól nem félek, az elsőnél még tartottam a szúrástól, de leküzdöttem, és azóta rendszeresen adok vért. Én azt szeretem, ha a saját eszközeimmel, saját erőmből tudok segíteni annak, akinek szüksége van rá. Felemelő érzés, amikor megjön az SMS. Győzelem ez, tudom, hogy egy betegen segítettem és felhasználták a véremet.

2014-ben lettem katona, ott aztán a bajtársakkal mentünk vért adni, emlékszem, alakzatban vonultunk a véradásra, utána meg még fociztunk is egy kicsit. Az alapkiképzés egyik nagy közösségi élménye volt, mindenkinek.

Abszolút erre törekszem. Rendkívül fontos számomra a csend, a béke. A páston is kiegyensúlyozottnak kell lennem, a magánéletben sem tudnék más lenni. A természetben találom meg az erőket, amik megnyugtatnak. Ezért nagyon fontos számomra, hogy a környezetem is tiszta, harmonikus legyen. Például, sokszor mentünk már a családommal, a barátaimmal, vagy akár csak magam a Csobánc hegyre. Nekivágunk egy hátizsákkal, két zacskóval, és szemetet szedünk. Ez ugyanolyan érzés nekem, mint a véradás – magam erejéből segítek, és látom az eredményt" – jelentette ki Rédli András olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok magyar párbajtőrvívó, az egyik legsikeresebb magyar párbajtőröző a sport történetében.

