október 24., péntek

Salamon névnap

13°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
RedSaturday országos véradónap

1 órája

Dedikált válogatott mezért csörgedezhet a vér

Címkék#Nyíregyháza#RedSaturday#Országos Vérellátó Szolgálat

A vérellátás nem megy szünetre! A sikeres RedFriday véradónaphoz hasonlóan, ez alkalommal október 25-én, szombaton RedSaturday véradónapra készülnek országszerte.

Szon.hu
Dedikált válogatott mezért csörgedezhet a vér

A RedSaturday elnevezésnek üzenete van: a piros ezúttal nem pusztán a véradást szimbolizálja, hanem egyfajta piros jelzés is, hogy most számítanak minden donorra. Az eseményre országszerte 20 vérellátó intézetben (köztük Nyíregyházán) várják mindazokat, akik szívesen segítenek véradásukkal biztosítani a folyamatos vérellátást a hosszú hétvége idején is. Az ünnepek, a hosszú hétvégék és az iskolai szünetek alatt rendszerint csökken a véradók száma, hiszen ilyenkor sokan elutaznak, miközben a betegek ellátása továbbra is életmentő vérkészítményeket igényel. Ezért is van különös jelentősége a RedSaturday akciónak.

véradás OVSZ akció
Véradás: válogatott mez a fődíj Fotó: OVSZ

Véradás: óriási a jelentősége

Aki RedSaturday véradónapon ad vért, automatikusan részt vesz az Országos Vérellátó Szolgálat nyereményjátékán. 
Főnyeremény:
1 dedikált, magyar válogatott mez az MLSZ felajánlásából
További nyeremények: 
10 db 10 000 forint értékű SPAR utalvány 
2 db 10 000 forint értékű C&A utalvány 
Dupla kalóriapótlási jegy minden véradónak
Különleges meghívó a következő RedSaturday eseményre (dec. 27. és jan. 3.)

A nyereményjáték sorsolásának időpontja: 2025. október 28., 12 óra

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) 

 

Egy adott pillanatban életet menthet a véradás. Igen, oda kell menni! Ez a mindennapi rohanásban némi kényelmetlenség, de mi ez ahhoz képest, hogy a vérünkkel egy másik ember egészségét vagy életét mentjük meg. Én személy szerint kedvelem a mobil véradásokat, amikor oda jön a busz, ahol amúgy is ott vagyok, legyen az sportrendezvény, vagy koncert" – nyilatkozta Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok, kétszeres Európa-bajnok, és világbajnok vízilabdázó az ovsz.hu-n.

 

„A párbajtőr is egy szúrófegyver, viccesen mondva valahol „rokonszakma” a kettő. A véradástól nem félek, az elsőnél még tartottam a szúrástól, de leküzdöttem, és azóta rendszeresen adok vért. Én azt szeretem, ha a saját eszközeimmel, saját erőmből tudok segíteni annak, akinek szüksége van rá. Felemelő érzés, amikor megjön az SMS. Győzelem ez, tudom, hogy egy betegen segítettem és felhasználták a véremet.
2014-ben lettem katona, ott aztán a bajtársakkal mentünk vért adni, emlékszem, alakzatban vonultunk a véradásra, utána meg még fociztunk is egy kicsit. Az alapkiképzés egyik nagy közösségi élménye volt, mindenkinek.
Abszolút erre törekszem. Rendkívül fontos számomra a csend, a béke. A páston is kiegyensúlyozottnak kell lennem, a magánéletben sem tudnék más lenni. A természetben találom meg az erőket, amik megnyugtatnak. Ezért nagyon fontos számomra, hogy a környezetem is tiszta, harmonikus legyen. Például, sokszor mentünk már a családommal, a barátaimmal, vagy akár csak magam a Csobánc hegyre. Nekivágunk egy hátizsákkal, két zacskóval, és szemetet szedünk. Ez ugyanolyan érzés nekem, mint a véradás – magam erejéből segítek, és látom az eredményt" – jelentette ki Rédli András olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok magyar párbajtőrvívó, az egyik legsikeresebb magyar párbajtőröző a sport történetében.

Bővebben a RedSaturday akcióról itt olvashat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu