október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

13°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Véradás

50 perce

Véradás: az egyetemen már hagyomány az életmentés

Címkék#Magyar Vöröskereszt#Nyíregyházi Egyetemen#véradás

Egy karnyújtással akár három ember életét is megmenthetik az önkéntesek.

Szon.hu
Véradás: az egyetemen már hagyomány az életmentés

Két napon is adhatnak vért a segíteni vágyók az egyetemen

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Az idén ősszel sem maradhat el a már hagyományos kétnapos véradás a Nyíregyházi Egyetemen. Ahogy arról az intézmény beszámolt, október 15-én, szerdán 12 és 15 óra között, míg 16-án, csütörtökön 11:30-tól 14:30-ig várják a segíteni vágyókat. Az önkéntesek a már megszokott helyen, a „B” épület főbejáratánál nyújthatják a karjukat. A szervező Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgáltat arra kérik a résztvevőket, hogy a véradásra hozzák magukkal a személyi igazolványokat, a lakcím- és TAJ-kártyájukat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu