Véradás: az egyetemen már hagyomány az életmentés

Az idén ősszel sem maradhat el a már hagyományos kétnapos véradás a Nyíregyházi Egyetemen. Ahogy arról az intézmény beszámolt, október 15-én, szerdán 12 és 15 óra között, míg 16-án, csütörtökön 11:30-tól 14:30-ig várják a segíteni vágyókat. Az önkéntesek a már megszokott helyen, a „B” épület főbejáratánál nyújthatják a karjukat. A szervező Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgáltat arra kérik a résztvevőket, hogy a véradásra hozzák magukkal a személyi igazolványokat, a lakcím- és TAJ-kártyájukat.