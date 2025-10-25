Neki egy csepp vér, másnak egy élet reménye

A nyíregyházi Damjanich laktanyában ismét kihelyezett véradást szerveztek, ahol a katonák önzetlenül nyújtották karjukat, hogy segítsenek a rászorulókon.

A rendszeres véradók között akadt olyan is, aki már 40. alkalommal járult hozzá a vérkészlethez – őt az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai elismerő emléklappal köszöntötték – tették közzé a Területvédelmi Erők.

Mint írták, az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred elkötelezett abban, hogy továbbvigye ezt a hagyományt, és minden alkalommal új lehetőséget teremtsen a katonák számára, hogy részesei legyenek ennek az életmentő küldetésnek. Minden csepp vér számít – és minden önkéntes hős, aki adja – hangsúlyozta a területvédelmi ezred.