Véradás

Egy csepp vér – három új esély az életre

Mindössze néhány perc, és bárki menthet életet.

Egy csepp vér – három új esély az életre

Az önkéntesek csupán pár perc a véradás, másoknak egy új esély a holnapra

Fotó: Illusztráció: Getty Images

Köpeny nélkül is hőssé válhat bárki, „csupán” el kell mennie vért adni – erre teremtenek lehetőséget a jövő héten Nyírteleken. A Magyar Vöröskereszt szervezésében ugyanis véradást rendeznek, ahol egy mindössze néhány perces procedúra után akár három ember életét is megmenthetik az önkéntesek. A véradásnak a város Tokaji úti közösségi háza ad majd otthont október 20-án, hétfőn. A segíteni szándékozók 13 és 15 óra között nyújthatják a karjukat. A szervezők azt kérik, a véradásra mindenki vigye magával a személyi igazolványát, a lakcím-, illetve TAJ-kártyáját.

 

