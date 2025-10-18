33 perce
Egy csepp vér – három új esély az életre
Mindössze néhány perc, és bárki menthet életet.
Az önkéntesek csupán pár perc a véradás, másoknak egy új esély a holnapra
Fotó: Illusztráció: Getty Images
Köpeny nélkül is hőssé válhat bárki, „csupán” el kell mennie vért adni – erre teremtenek lehetőséget a jövő héten Nyírteleken. A Magyar Vöröskereszt szervezésében ugyanis véradást rendeznek, ahol egy mindössze néhány perces procedúra után akár három ember életét is megmenthetik az önkéntesek. A véradásnak a város Tokaji úti közösségi háza ad majd otthont október 20-án, hétfőn. A segíteni szándékozók 13 és 15 óra között nyújthatják a karjukat. A szervezők azt kérik, a véradásra mindenki vigye magával a személyi igazolványát, a lakcím-, illetve TAJ-kártyáját.
Ilyet még nem látott Nyíregyháza, de az ország is alig: hatalmas fejlesztést adtak át a város mellett – fotókkal, videóval
Horror a nyíregyházi lakásban, egyedül hagyott gyerekek mellett feküdt a holttest
Cápaveszély Budapesten: a veretlen Blue Sharks a Vasas otthonába látogat