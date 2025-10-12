október 12., vasárnap

Véradás

35 perce

Egyetlen véradás is új esélyt adhat valakinek, aki most rászorul.

Egy apró lépés, egy kis idő – és valakinek segíthetünk. A véradás nemes gesztus.

Szon.hu

–Naponta több száz ember vár sürgősen vérre, és a te segítségeddel akár három élet is megmenthető. A véradás egyszerű, gyors, és még a saját egészségedre is jótékony hatással van. Minden csepp számít: egyetlen véradás is új esélyt adhatunk valakinek, aki most rászorul. 

 

Az alábbi helyszíneken várják a véradókat Szabolcs-Szatmár-Beregvármegyében: 

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 13. 08:00 - 15:30
Szatmárcseke, Szatmárcseke Művelődési Ház (Kölcsey u. 46.) október 13. 08:30 - 10:30
Túristvándi, Túristvándi Művelődési Ház (Móricz Zs. u. 4.) október 13. 11:30 - 13:30
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 14. 08:00 - 17:30
Nyírbátor, Nyírbátor Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola (Szentvér utca 20.) október 14. 09:00 - 11:00
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 15. 08:00 - 15:30
Baktalórántháza, Baktalórántháza Dégenfeld Művelődési Kp. (Köztársaság tér 7.) október 15. 08:30 - 10:30
Nyíregyháza, Nyíregyházi Egyetem (Sóstói út 31/B) október 15. 12:00 - 15:00
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 16. 08:00 - 17:30
Nyíregyháza, Nyíregyházi Egyetem (Sóstói út 31/B) október 16. 11:30 - 14:30
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 17. 08:00 - 15:30
Kisvárda, Kisvárda Konferencia Központ (Szent László Út 7-11.) október 17. 09:00 - 13:00
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 18. 08:00 - 13:00

