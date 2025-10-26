2 órája
Egy karnyújtás, ami életeket ment – itt várják a véradókat Szabolcsban
Minden nap több száz betegnek van szüksége vérre műtétekhez, balesetek után vagy életmentő kezelésekhez. Véradással bárki segíthet.
Véradás Szabolcs-Szatmár-Beregben – helyszínek és időpontok jövő hétre
Naponta mintegy 1600–1800 véradó kell ahhoz, hogy biztonságos vérkészlet álljon rendelkezésre műtétekhez, baleseti sérültek ellátásához, vérkészítményekre, transzfúzióra szoruló betegek ellátásához.
Véradás Szabolcsban: donorként bárki segíthet másokon
– Munkanapokon 60-70, évente közel 15 000 helyszínen biztosítunk lehetőséget véradásra, hogy aki segíteni szeretne, az megtalálja a legmegfelelőbb helyszínt és időpontot – hívja fel a figyelmet honalapján az Országos Vérellátó Szolgálat. Vért adni a jövő héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is lehet az alábbi helyszíneken és időpontokban:
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 27. 08:00 - 15:30
Porcsalma, Porcsalma Házasságkötő Terem (Szabadság tér 11.) október 27. 08:30 - 11:00
Nagyecsed, Nagyecsed Művelődési Ház (Vasút u. 20.) október 27. 12:30 - 15:30
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 28. 08:00 - 17:30
Tiszavasvári, Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal (Városháza tér 4.) október 28. 13:00 - 15:00
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 29. 08:00 - 15:30
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 30. 08:00 - 17:30
Fehérgyarmat, Fehérgyarmat Szatm.-Beregi Kórház (Damjanich u. 1.) október 30. 08:30 - 10:30
Fehérgyarmat, Fehérgyarmat Művelődési Ház (Kossuth tér 17.) október 30. 11:30 - 15:00
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 31. 08:00 - 15:30
Nyírbátor, Nyírbátor Kulturális Központ (Szabadság tér 7.) október 31. 13:30 - 17:00
Irányított véradás
Legutóbb arról írtunk, hogy nagy szükség van az összefogásra, egy egyetemista lánynak szüksége van vérre. A Nyíregyházi Egyetem a Facebook oldalán osztotta meg egy felhívást, hogy egy másodéves egyetemista hallgatója súlyos betegséggel küzd. Az Egyetem nem csak a hallgatóihoz szól, hanem minden emberhez. Segítsünk, hogy Dalma mielőbb visszatérhessen az egyetemi közösségbe, a mindennapokhoz.
