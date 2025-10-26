Egy karnyújtás, ami életeket ment – itt várják a véradókat Szabolcsban

Naponta mintegy 1600–1800 véradó kell ahhoz, hogy biztonságos vérkészlet álljon rendelkezésre műtétekhez, baleseti sérültek ellátásához, vérkészítményekre, transzfúzióra szoruló betegek ellátásához.

Véradás Szabolcsban: az OVSZ honlapján a frissülő információk megtalálhatók

Fotó: MW-archív

Véradás Szabolcsban: donorként bárki segíthet másokon

– Munkanapokon 60-70, évente közel 15 000 helyszínen biztosítunk lehetőséget véradásra, hogy aki segíteni szeretne, az megtalálja a legmegfelelőbb helyszínt és időpontot – hívja fel a figyelmet honalapján az Országos Vérellátó Szolgálat. Vért adni a jövő héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is lehet az alábbi helyszíneken és időpontokban:

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 27. 08:00 - 15:30

Porcsalma, Porcsalma Házasságkötő Terem (Szabadság tér 11.) október 27. 08:30 - 11:00

Nagyecsed, Nagyecsed Művelődési Ház (Vasút u. 20.) október 27. 12:30 - 15:30

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 28. 08:00 - 17:30

Tiszavasvári, Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal (Városháza tér 4.) október 28. 13:00 - 15:00

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 29. 08:00 - 15:30

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 30. 08:00 - 17:30

Fehérgyarmat, Fehérgyarmat Szatm.-Beregi Kórház (Damjanich u. 1.) október 30. 08:30 - 10:30

Fehérgyarmat, Fehérgyarmat Művelődési Ház (Kossuth tér 17.) október 30. 11:30 - 15:00

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 31. 08:00 - 15:30

Nyírbátor, Nyírbátor Kulturális Központ (Szabadság tér 7.) október 31. 13:30 - 17:00

Irányított véradás

Legutóbb arról írtunk, hogy nagy szükség van az összefogásra, egy egyetemista lánynak szüksége van vérre. A Nyíregyházi Egyetem a Facebook oldalán osztotta meg egy felhívást, hogy egy másodéves egyetemista hallgatója súlyos betegséggel küzd. Az Egyetem nem csak a hallgatóihoz szól, hanem minden emberhez. Segítsünk, hogy Dalma mielőbb visszatérhessen az egyetemi közösségbe, a mindennapokhoz.

