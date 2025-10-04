október 4., szombat

Véradás

1 órája

Véradás: egy karnyújtásnyira az életmentés

Címkék#Kandó Kálmán Technikum#Záhony Város#véradás

Akár három ember életét menthetik meg a véradók.

Szon.hu
Véradás: egy karnyújtásnyira az életmentés

Egy karnyújtással szinte bárki életmentővé válhat

Fotó: Illusztráció: Getty Images

Akár életmentéssel is kezdhetik a hetet azok, akik a karjukat nyújtják október 6-án a Záhonyban szervezett véradáson. A határvárosban a Kandó Kálmán Technikum ad otthont a rendezvénynek, ahol a segíteni szándékozók 9 és 13 óra között adhatnak vért, ezzel akár három ember életét megmentve. A szervezők azt kérik, a résztvevők hozzák magukkal a személyi igazolványukat, továbbá a lakcím- és TAJ-kártyájukat.

 

