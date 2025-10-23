1 órája
Figyelem! Óvatosan közlekedjenek: veszélyessé vált egy útszakasz a hanyagság miatt Szabolcsban!
Akár baleset is lehet, ha valaki nem körültekintően vezet. Veszélyes útszakasz nehezíti meg a közlekedést Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Veszélyes útszakasz Szabolcsban
A Traffipax Nyírbátor és Környéke facebook csoportban hívták fel a figyelmet arra, hogy mindenki óvatosan közlekedjen! Veszélyes lett az egyik útszakasz.
Veszélyes útszakasz
Valószínűleg egy mezőgazdasági munkagép hagyta hátra a rakományát az egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei útszakaszon, így balesetveszélyessé téve a közlekedést. Jobb, ha mindenki tudja, hogy a mezőgazdasági járműveken érvényes hatósági jelzésnek, engedélynek és kötelező felelősségbiztosításnak kell lennie. Az útra felhajtás előtt a gumikra tapadt sár és egyéb szennyeződések eltávolítandók, az útra kerülés esetén pedig gondoskodni kell a tisztításról.
A Traffipax Nyírbátor és Környéke facebook csoportban erre hívták fel a figyelmet:
!! Csak óvatosan !!
Piricse, iskola - templom nagykanyar...
Szemes kukorica az aszfalton.
Aki "elszórta", gondoskodnia kellene az eltakarításról, mielőtt baleset lesz belőle.....
