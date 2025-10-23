Figyelem! Óvatosan közlekedjenek: veszélyessé vált egy útszakasz a hanyagság miatt Szabolcsban!

A Traffipax Nyírbátor és Környéke facebook csoportban hívták fel a figyelmet arra, hogy mindenki óvatosan közlekedjen! Veszélyes lett az egyik útszakasz.

Veszélyes útszakasz a vármegyében

Fotó: facebook/traffipax Nyírbátor és környéke

Valószínűleg egy mezőgazdasági munkagép hagyta hátra a rakományát az egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei útszakaszon, így balesetveszélyessé téve a közlekedést. Jobb, ha mindenki tudja, hogy a mezőgazdasági járműveken érvényes hatósági jelzésnek, engedélynek és kötelező felelősségbiztosításnak kell lennie. Az útra felhajtás előtt a gumikra tapadt sár és egyéb szennyeződések eltávolítandók, az útra kerülés esetén pedig gondoskodni kell a tisztításról.

A Traffipax Nyírbátor és Környéke facebook csoportban erre hívták fel a figyelmet:

!! Csak óvatosan !! Piricse, iskola - templom nagykanyar... Szemes kukorica az aszfalton. Aki "elszórta", gondoskodnia kellene az eltakarításról, mielőtt baleset lesz belőle.....

