Veszélyes útszakasz

1 órája

Figyelem! Óvatosan közlekedjenek: veszélyessé vált egy útszakasz a hanyagság miatt Szabolcsban!

Címkék#Szabolcs#Nyírbátor és Környék#útszakasz#munkagép

Akár baleset is lehet, ha valaki nem körültekintően vezet. Veszélyes útszakasz nehezíti meg a közlekedést Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Szon.hu
Figyelem! Óvatosan közlekedjenek: veszélyessé vált egy útszakasz a hanyagság miatt Szabolcsban!

Veszélyes útszakasz Szabolcsban

Fotó: KM-archív

A Traffipax Nyírbátor és Környéke facebook csoportban hívták fel a figyelmet arra, hogy mindenki óvatosan közlekedjen! Veszélyes lett az egyik útszakasz. 

Veszélyes útszakasz a vármegyében
Veszélyes útszakasz a vármegyében
Fotó: facebook/traffipax Nyírbátor és környéke

Veszélyes útszakasz 

Valószínűleg egy mezőgazdasági munkagép hagyta hátra a rakományát az egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei útszakaszon, így balesetveszélyessé téve a közlekedést. Jobb, ha mindenki tudja, hogy a mezőgazdasági járműveken érvényes hatósági jelzésnek, engedélynek és kötelező felelősségbiztosításnak kell lennie. Az útra felhajtás előtt a gumikra tapadt sár és egyéb szennyeződések eltávolítandók, az útra kerülés esetén pedig gondoskodni kell a tisztításról. 

A Traffipax Nyírbátor és Környéke facebook csoportban erre hívták fel a figyelmet: 

!! Csak óvatosan !! 

Piricse, iskola - templom nagykanyar...

Szemes kukorica az aszfalton. 

Aki "elszórta", gondoskodnia kellene az eltakarításról, mielőtt baleset lesz belőle.....

