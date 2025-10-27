október 27., hétfő

Figyelmeztetés

1 órája

Címkék#NÉBIH#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében#tünetek

Uszka közelében egy diagnosztikai célból kilőtt állatnál igazolt betegséget a NÉBIH! A veszett róka veszélyeire a hatóság is figyelmezteti a lakosokat.

Szon.hu
Vármegyénkben is megjelent a gyilkos kór! A hatóság már a közösségi médiában is figyelmeztet!

Újabb fertőzés szedi áldozatait

Fotó: facebook/nagykallo.hu

Októberben Uszka településen veszettséget állapított meg rókában az állategészségügyi szolgálat. A veszett róka megjelenése nagyon veszélyes lehet a vármegyében.

Fotó: Illusztráció: Getty Images

Veszett róka Szabolcsban

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Uszka közelében egy diagnosztikai célból kilőtt állatnál igazolt veszettséget a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. A veszett róka a betegséget feltehetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna és Románia felől hozhatta be. Most pedig már dr. Tamás Péter Ferenc vármegyei főállatorvos a nagykallo.hu közösségi oldalán hívja fel a magyarországi rókaállomány veszettséggel való fertőzöttségének kizárása; a veszettség esetleges megjelenésének minél előbbi felderítése; illetve az emberi megbetegedések megelőzése érdekében az alábbiakra a lakosság figyelmét:

  • A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján minden 3 hónaposnál idősebb kutyát kötelező évente veszettség ellen beoltatni. Ajánlott a macskák veszettség elleni oltása is. 
  • Valamennyi idegrendszeri tüneteket mutató, rendellenesen viselkedő emlős állat, illetve madár észlelése esetén jelezni kell azt a szolgáltató vagy hatósági állatorvosnak, vadon élő állatok esetén a vadászatra jogosultnak, vadászati hatóságnak. 
  • A betegségre gyanús vagy természetellenesen viselkedő állatot amennyiben az elzárása egyáltalán lehetséges és veszély nélkül megtehető olyan helyre kell elkülöníteni, ahol más állatokkal nem érintkezhet. 
  • Amennyiben külterületen elhullottan talált rókát vagy egyéb vadon élő emlősállat hulláját észleli, hagyja érintetlenül és jelezze azt a területen működő vadászatra jogosultnak. 

A veszettség tüneteiről és a veszettség gyanújáról bővebb, közérthető információ olvasható a NÉBIH tematikus honlapján: veszettsegmentesites.hu. 

 

 

