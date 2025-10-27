Vármegyénkben is megjelent a gyilkos kór! A hatóság már a közösségi médiában is figyelmeztet!

Októberben Uszka településen veszettséget állapított meg rókában az állategészségügyi szolgálat. A veszett róka megjelenése nagyon veszélyes lehet a vármegyében.

Veszett róka okoz riadalmat Szabolcsban

Fotó: Illusztráció: Getty Images

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Veszett róka Szabolcsban

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Uszka közelében egy diagnosztikai célból kilőtt állatnál igazolt veszettséget a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. A veszett róka a betegséget feltehetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna és Románia felől hozhatta be. Most pedig már dr. Tamás Péter Ferenc vármegyei főállatorvos a nagykallo.hu közösségi oldalán hívja fel a magyarországi rókaállomány veszettséggel való fertőzöttségének kizárása; a veszettség esetleges megjelenésének minél előbbi felderítése; illetve az emberi megbetegedések megelőzése érdekében az alábbiakra a lakosság figyelmét:

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján minden 3 hónaposnál idősebb kutyát kötelező évente veszettség ellen beoltatni. Ajánlott a macskák veszettség elleni oltása is.

Valamennyi idegrendszeri tüneteket mutató, rendellenesen viselkedő emlős állat, illetve madár észlelése esetén jelezni kell azt a szolgáltató vagy hatósági állatorvosnak, vadon élő állatok esetén a vadászatra jogosultnak, vadászati hatóságnak.

A betegségre gyanús vagy természetellenesen viselkedő állatot amennyiben az elzárása egyáltalán lehetséges és veszély nélkül megtehető olyan helyre kell elkülöníteni, ahol más állatokkal nem érintkezhet.

Amennyiben külterületen elhullottan talált rókát vagy egyéb vadon élő emlősállat hulláját észleli, hagyja érintetlenül és jelezze azt a területen működő vadászatra jogosultnak.