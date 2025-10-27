1 órája
Vármegyénkben is megjelent a gyilkos kór! A hatóság már a közösségi médiában is figyelmeztet!
Uszka közelében egy diagnosztikai célból kilőtt állatnál igazolt betegséget a NÉBIH! A veszett róka veszélyeire a hatóság is figyelmezteti a lakosokat.
Újabb fertőzés szedi áldozatait
Fotó: facebook/nagykallo.hu
Októberben Uszka településen veszettséget állapított meg rókában az állategészségügyi szolgálat. A veszett róka megjelenése nagyon veszélyes lehet a vármegyében.
Veszett róka Szabolcsban
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Uszka közelében egy diagnosztikai célból kilőtt állatnál igazolt veszettséget a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. A veszett róka a betegséget feltehetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna és Románia felől hozhatta be. Most pedig már dr. Tamás Péter Ferenc vármegyei főállatorvos a nagykallo.hu közösségi oldalán hívja fel a magyarországi rókaállomány veszettséggel való fertőzöttségének kizárása; a veszettség esetleges megjelenésének minél előbbi felderítése; illetve az emberi megbetegedések megelőzése érdekében az alábbiakra a lakosság figyelmét:
- A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján minden 3 hónaposnál idősebb kutyát kötelező évente veszettség ellen beoltatni. Ajánlott a macskák veszettség elleni oltása is.
- Valamennyi idegrendszeri tüneteket mutató, rendellenesen viselkedő emlős állat, illetve madár észlelése esetén jelezni kell azt a szolgáltató vagy hatósági állatorvosnak, vadon élő állatok esetén a vadászatra jogosultnak, vadászati hatóságnak.
- A betegségre gyanús vagy természetellenesen viselkedő állatot amennyiben az elzárása egyáltalán lehetséges és veszély nélkül megtehető olyan helyre kell elkülöníteni, ahol más állatokkal nem érintkezhet.
- Amennyiben külterületen elhullottan talált rókát vagy egyéb vadon élő emlősállat hulláját észleli, hagyja érintetlenül és jelezze azt a területen működő vadászatra jogosultnak.
A veszettség tüneteiről és a veszettség gyanújáról bővebb, közérthető információ olvasható a NÉBIH tematikus honlapján: veszettsegmentesites.hu.
