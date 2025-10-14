1 órája
Emberre is veszélyes állatot találtak Szabolcs vármegyében! Jól nézzen körül, ha sétálni megy!
Uszka község közelében egy diagnosztikai célból kilőtt állatnál igazolt betegséget a NÉBIH! A veszett róka október elején került puskavégre.
Veszett rókát lőttek ki Szabolcsban
Fotó: google
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Uszka község közelében egy diagnosztikai célból kilőtt állatnál igazolt veszettséget a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. A veszett róka a betegséget feltehetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna és Románia felől hozhatta be.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, elkezdődött a rókák veszettség elleni őszi immunizálása a vármegyében. Ez nagyon jó hír, hiszen újra veszett rókát találtak vármegyénkben. A kormányhivatal arról tájékoztatott, ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el azokon a területeken, ahol a vakcinázást végzik a szakemberek.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
A vármegyében mindez különösen fontos, hiszen többször is előfordult, hogy Ukrajnából fertőzött állat érkezett az itteni erdőkbe. Záhony önkormányzata közösségi oldalán arról számolt be, az ebzárlat és legeltetési tilalom idején az állattartóknak gondoskodniuk kell arról, hogy kutyáik és macskáik a tartási helyükről ne szökhessenek ki, illetve a vakcinázással érintett területeken a kutyák csak pórázon vezetve, szájkosárral tartózkodhatnak.
Az intézkedés határidejét a napokban módosította a vármegyei kormányhivatal: a korábbi október 4-e és 24-e közötti időszakot október 30-áig hosszabbították meg.
Figyelem! Változott az ebzárlat és legeltetési tilalom ideje
Veszett róka Szabolcsban
A rókát október elején lőtték ki a helyi vadásztársaság szakemberei, a Nébih debreceni laboratóriuma pedig október 8-án megerősítette a veszettség jelenlétét - tájékoztatott a Nébih. Az idei első esettel összefüggően számos járványügyi intézkedés - többek között fokozott felügyelet és ebzárlat - elrendelését kezdeményezte az állategészségügyi hatóság. A Nébih az esetről és annak részleteiről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) illetékes szervét, továbbá az Európai Uniót és az Állategészségügyi Világszervezetet (WOAH) egyaránt tájékoztatta. A veszettség 2022. szeptemberében jelent meg ismét hazánkban. Azóta valamennyi hazai eset Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében fordult elő, ennek okán elveszítette veszettségtől mentes státuszát.
Ismét veszett rókát találtak az ukrán határ közelében
Az ország többi területe továbbra is mentes a betegségtől. A járványügyi intézkedések eredményeként ez az első igazolt eset 2024. novembere óta. A betegség jelenlegi behurcolása feltehetően természetes úton, a vadállomány szomszédos országok felőli mozgása révén következett be. Emellett a térségben továbbra is magas a járványügyi kockázat, mivel Ukrajnában és Romániában a betegség napjainkban rendszeresen előfordul. Magyarországon a rókák veszettség elleni vakcinázása évente két alkalommal – tavasszal és ősszel – zajlik a déli és keleti vármegyékben. Az előző évek megemelkedett esetszámai miatt 2024-től Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a rókák vakcinázása dupla csaléteksűrűséggel történik mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja.
Emberre is veszélyes
A veszettség az egyik legrégebben ismert és legveszélyesebb fertőző betegség, amely állatról emberre terjedhet, leggyakrabban harapás útján. A védekezés így nem csak állategészségügyi fontossággal bír, hanem a humán megbetegedések megelőzését is szolgálja. Fontos kiemelni, hogy Magyarországon a háziállatok esetében a kutyák veszettség elleni oltása évente kötelező, a macskáké pedig ajánlott. Ahogy arról korábban beszámoltunk, már macskáknál és aranysakálnál is igazolták a veszettség fertőzöttséget vármegyénkben.
Aki rendellenesen viselkedő, emberre támadó vagy idegrendszeri tüneteket mutató állatot lát:
- haladéktalanul jelentse az illetékes állategészségügyi hatóságnál
- az elhullott rókákat pedig a Nébih Zöld Számán (06/80/263-244).
A határ nem állítja meg a beteg állatot
A veszettség fő terjesztője a mintegy hatvanezer példányt számláló hazai állományú vörös róka. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, az ukrán és a román határ közelében 2022-ben 4, 2023-ban 16, 2024-ben 18 állatnál igazolták a veszettséget.