Emberre is veszélyes állatot találtak Szabolcs vármegyében! Jól nézzen körül, ha sétálni megy!

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Uszka község közelében egy diagnosztikai célból kilőtt állatnál igazolt veszettséget a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. A veszett róka a betegséget feltehetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna és Románia felől hozhatta be.

Veszett róka veszélyeztette az állatokat és az embereket Szabolcsban

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Ahogy arról korábban beszámoltunk, elkezdődött a rókák veszettség elleni őszi immunizálása a vármegyében. Ez nagyon jó hír, hiszen újra veszett rókát találtak vármegyénkben. A kormányhivatal arról tájékoztatott, ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el azokon a területeken, ahol a vakcinázást végzik a szakemberek.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A vármegyében mindez különösen fontos, hiszen többször is előfordult, hogy Ukrajnából fertőzött állat érkezett az itteni erdőkbe. Záhony önkormányzata közösségi oldalán arról számolt be, az ebzárlat és legeltetési tilalom idején az állattartóknak gondoskodniuk kell arról, hogy kutyáik és macskáik a tartási helyükről ne szökhessenek ki, illetve a vakcinázással érintett területeken a kutyák csak pórázon vezetve, szájkosárral tartózkodhatnak.