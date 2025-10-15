„Ne heverj parlagon!” – a diákok is hadat üzentek az allergiát okozó gyomnak (fotókkal)

– Csökkent a parlagfűvel fertőzött területek aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, nagy területeken már nem jellemző a gyom jelenléte. Ebben az évben összesen 161 ügyben kellett eddig eljárnia a hatóságnak, a legmagasabb kiszabott bírság értéke pedig 150 ezer forint volt. Érezhetően visszaszorult a probléma vármegyénkben – mondta el kérdésünkre a számokat Sipos Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály osztályvezetője ma délelőtt a vármegyeházán, ahol 20 iskola diákjai vettek részt a már hagyományosnak számító Ne heverj parlagon! elnevezésű vetélkedőn.

Vetélkedő, ahol a parlagfű volt a téma Fotó: Szarka Lajos

A főosztályvezető hozzátette: az ilyen rendezvények a tájékoztatást, a tájékozottságot növelik parlagfűtémában, ugyanis szükség van a szemléletformálásra. A főosztályvezető hangsúlyozta: fontos, hogy az átlagemberhez s jussanak el hiteles információk korunk legagresszívebb allergén gyomjáról, amit természetesen irtani kell, s az agráriumban is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne fertőzze a el a mezőgazdasági területeket.

– Számtalan téves információ kering a parlagfűről az interneten, kérjük, ne üljenek fel ezeknek a híreknek. Az egyik ilyen áltudományos hír, hogy gyógynövényként is hasznosítható az allergiát okozó gyom. Semmilyen bizonyíték nincs erre, semmilyen tudományos kutatás nem támasztja ezt alá. Sőt, egyre több az allergiás ember, s legyen ez a figyelmeztető jel az irtás fontosságára

– mondta Sipos Tibor.

11 általános iskola és 9 középiskola nevezett az idén Fotók: Szarka Lajos

A diákok közben izgatottan várták a vármegyeháza dísztermében, hogy kibonthassák a borítékokat, amelyben tesztek, játékos, és ügyességi feladatokat találtak. Természetesen minden a parlagfűről szólt, leginkább környezetvédelmi vonatkozású kérdések szerepeltek a feladatok között. A főszervező, a vármegyei kormányhivatal részéről az igazgató, dr. Gégény Zoltán köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, ez a 14. alkalom, hogy meghirdetik a vetélkedőt, aminek a szemléletformálásban van nagy jelentősége, a verseny célja , hogy a fiatalok megismerkedjenek a parlagfű okozta mezőgazdasági, és egészségügyi problémákkal. A versenyen az Agrárminisztérium és a Nébih Mezőgazdasági és Genetikai Erőforrások Igazgatósága is képviseltette magát. A köszöntőkben azt hangsúlyozták, az állam feladata kettős: egyrészt ellenőrizni kell a parlagfűmentesítésre vonatkozó szabályok betartását, másrészt a megelőzésben és a védekezésben óriási szerepe van a tájékoztatásnak, ismeretterjesztésnek, attitűdformálásnak.