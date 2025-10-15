47 perce
„Ne heverj parlagon!” – a diákok is hadat üzentek az allergiát okozó gyomnak (fotókkal)
Aktív iskolák! Vetélkedőn mérettette meg magát 20 iskola vármegyénkből, a parlagfű elleni védekezés volt a téma a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal szervezésében megrendezett versenyen.
– Csökkent a parlagfűvel fertőzött területek aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, nagy területeken már nem jellemző a gyom jelenléte. Ebben az évben összesen 161 ügyben kellett eddig eljárnia a hatóságnak, a legmagasabb kiszabott bírság értéke pedig 150 ezer forint volt. Érezhetően visszaszorult a probléma vármegyénkben – mondta el kérdésünkre a számokat Sipos Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály osztályvezetője ma délelőtt a vármegyeházán, ahol 20 iskola diákjai vettek részt a már hagyományosnak számító Ne heverj parlagon! elnevezésű vetélkedőn.
Vetélkedő, ahol a parlagfű volt a téma
A főosztályvezető hozzátette: az ilyen rendezvények a tájékoztatást, a tájékozottságot növelik parlagfűtémában, ugyanis szükség van a szemléletformálásra. A főosztályvezető hangsúlyozta: fontos, hogy az átlagemberhez s jussanak el hiteles információk korunk legagresszívebb allergén gyomjáról, amit természetesen irtani kell, s az agráriumban is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne fertőzze a el a mezőgazdasági területeket.
– Számtalan téves információ kering a parlagfűről az interneten, kérjük, ne üljenek fel ezeknek a híreknek. Az egyik ilyen áltudományos hír, hogy gyógynövényként is hasznosítható az allergiát okozó gyom. Semmilyen bizonyíték nincs erre, semmilyen tudományos kutatás nem támasztja ezt alá. Sőt, egyre több az allergiás ember, s legyen ez a figyelmeztető jel az irtás fontosságára
– mondta Sipos Tibor.
A diákok közben izgatottan várták a vármegyeháza dísztermében, hogy kibonthassák a borítékokat, amelyben tesztek, játékos, és ügyességi feladatokat találtak. Természetesen minden a parlagfűről szólt, leginkább környezetvédelmi vonatkozású kérdések szerepeltek a feladatok között. A főszervező, a vármegyei kormányhivatal részéről az igazgató, dr. Gégény Zoltán köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, ez a 14. alkalom, hogy meghirdetik a vetélkedőt, aminek a szemléletformálásban van nagy jelentősége, a verseny célja , hogy a fiatalok megismerkedjenek a parlagfű okozta mezőgazdasági, és egészségügyi problémákkal. A versenyen az Agrárminisztérium és a Nébih Mezőgazdasági és Genetikai Erőforrások Igazgatósága is képviseltette magát. A köszöntőkben azt hangsúlyozták, az állam feladata kettős: egyrészt ellenőrizni kell a parlagfűmentesítésre vonatkozó szabályok betartását, másrészt a megelőzésben és a védekezésben óriási szerepe van a tájékoztatásnak, ismeretterjesztésnek, attitűdformálásnak.
Ne heverj parlagon! versenyFotók: Szarka Lajos
Allergiát okozó gyomnövény
A jelentkező csapatoknak először egy két perces kisfilmet kellett készíteniük a parlagfűről, amit előzetesen a szakmai bizottság értékelt. Szerdán délelőtt 11 általános iskolás, és 9 középiskolás csapat felkészülten látott neki a feladatoknak. Berecz József az Északi Agár Szakképzési Centrum Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola mezőgazdasági gépész csapatának tagját kérdeztük, hogyan készültek a vetélkedőre, miért tartják izgalmasnak ezt a témát.
– Egy igen agresszív növényről van szó, a parlagfű szinte mindent átvészel. Mi gyakorlaton Tiszabercelen találkoztunk vele, illetve mezőgazdasági területekről irtottam már parlagfüvet. Nem egyszerű, mert a teljes gyökérzetétől kellene megszabadulni ahhoz, hogy tiszta, gyommentes maradjon a terület – mondta a diák, aki otthon, a családi gazdaságban is észlelte már, hogy mekkora kárt tud okozni a parlagfű. A legújabb kutatások szerint pedig akár október végéig, novemberig is szenvedhetnek tőle a légúti allergiások. – Nincsenek olyan nagy fagyok, mint régen, enyhébb az ősz, ezért tovább él a növény is – mondta a versenyző.
A vetélkedőnek az idén is nagyon jó hangulata volt, értékes nyereményekkel tértek haza a fiatalok.
Eredmények
- Általános iskola:
1. DARWIN-TEAM (Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Általános iskola)
2. Allergének (Leveleki Gárdonyi Géza Általános iskola)
3. ZÖLDIKÉK (Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Általános iskola)
- Középiskola:
1. ZÖLD GEKKÓK (Nyíregyházi SZC. Vásárhelyi Pál Technikum)
2. SZOMSZÉDOK KEDVENCE (Kisvárdai SZC. Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium)
3. VÉNEK (Nyíregyházi SZC. Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium)
