Csúsznak és borulnak a kocsik ezen a szabolcsi helyen, mégis a sofőrök jönnek ki jól belőle – fotókkal

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egymást érik a balesetek a vármegyében az enyhébb koccanásoktól kezdve az igen súlyos ütközésekig. Ahogy az öltözködésben, úgy az autóvezetésben is más mentalitást, módszereket követel az ősz, mi pedig megkérdeztünk egy profit, hogyan közlekedjünk biztonságosan a szomorkás időben. A hasznos jó tanácsokat Rabócsi Tibor, a RabócsiRing ügyvezető tulajdonosa, a Magyar Autósport Szövetség elnökségi tagja, autóversenyző szolgáltatta – korábbi cikkünket itt olvashatják el. Arról is beszélgettünk, hogyan válhatunk jobb autóvezetővé, illetve hogyan készülhetünk fel biztonságosan a balesetveszélyes szituációkra. E két dolog közös keresztmetszete a vezetéstechnikai tréning, mai néhány éve már a vármegyében is elérhető, méghozzá a máriapócsi RabócsiRingen.

Vezetéstechnikai tréning: a cégek számára is fontos a biztonság

Illusztráció: RabócsiRing

Vezetéstechnikai tréning: rossz döntések helyett biztos tudás

Hogy miért fontos ellenőrzött, biztonságos körülmények között átélni, gyakorolni az olyan jelenségeket, mint az aquaplaning, vízátfolyáson átkelés, vagy éppen egy hirtelen kikerülőmanőver? Nagyon sok gépjárművezető már első alkalommal is éles helyzetben – tehát a közúton – találkozik e jelenségekkel, és sajnos tapasztalat híján rossz döntést hoz. Gyakori hiba, hogy az autó megcsúszásakor a fékre taposnak, amivel gyakorlatilag olajat öntenek a tűzre.

– A vezetéstechnikai tréningen profi oktatók, instruktorok segítenek a manőverek végrehajtásában. Szinte folyamatosan kommunikálnak az oktatás résztvevőjével, elmondják, mi volt jó, mi az, ami hiba és javítandó. Hatalmasak a bukóterek, így nem kell attól félni, ha valaki nem képes kontrollálni az autó megcsúszását. Nincs minek nekimenni, nem keletkezik kár sem az autóban, sem annak vezetőjében. Nagyon örülök annak, hogy egyre tudatosabban állnak e témához az emberek, a családok. Ma már egyáltalán nem ritka, hogy egy teljes család jön el a képzéseinkre – főleg, ha többüknek is van jogosítványa –, és aztán nem csak magasabb szintű tudással, de élményekkel, mosollyal az arcukon távoznak – mesélte Rabócsi Tibor, aki arról is beszélt szerkesztőségünknek, hogyan lehet felkészülni arra, ha már megtörtént a baj, és netán felborult az autó.