1 órája
Csúsznak és borulnak a kocsik ezen a szabolcsi helyen, mégis a sofőrök jönnek ki jól belőle – fotókkal
Egyre több járművezető szeretné bővíteni a tudását. A vezetéstechnikai tréning erre kiváló lehetőség, ráadásul biztonságosan és élményszerűen tanulhatnak a résztvevők.
Nagy teljesítményhez nagy tudás dukál: veszélyes manőverek is biztonságosan gyakorolhatók a tanpályán
Fotó: RabócsiRing
Ahogy arról korábban beszámoltunk, egymást érik a balesetek a vármegyében az enyhébb koccanásoktól kezdve az igen súlyos ütközésekig. Ahogy az öltözködésben, úgy az autóvezetésben is más mentalitást, módszereket követel az ősz, mi pedig megkérdeztünk egy profit, hogyan közlekedjünk biztonságosan a szomorkás időben. A hasznos jó tanácsokat Rabócsi Tibor, a RabócsiRing ügyvezető tulajdonosa, a Magyar Autósport Szövetség elnökségi tagja, autóversenyző szolgáltatta – korábbi cikkünket itt olvashatják el. Arról is beszélgettünk, hogyan válhatunk jobb autóvezetővé, illetve hogyan készülhetünk fel biztonságosan a balesetveszélyes szituációkra. E két dolog közös keresztmetszete a vezetéstechnikai tréning, mai néhány éve már a vármegyében is elérhető, méghozzá a máriapócsi RabócsiRingen.
Vezetéstechnikai tréning: rossz döntések helyett biztos tudás
Hogy miért fontos ellenőrzött, biztonságos körülmények között átélni, gyakorolni az olyan jelenségeket, mint az aquaplaning, vízátfolyáson átkelés, vagy éppen egy hirtelen kikerülőmanőver? Nagyon sok gépjárművezető már első alkalommal is éles helyzetben – tehát a közúton – találkozik e jelenségekkel, és sajnos tapasztalat híján rossz döntést hoz. Gyakori hiba, hogy az autó megcsúszásakor a fékre taposnak, amivel gyakorlatilag olajat öntenek a tűzre.
– A vezetéstechnikai tréningen profi oktatók, instruktorok segítenek a manőverek végrehajtásában. Szinte folyamatosan kommunikálnak az oktatás résztvevőjével, elmondják, mi volt jó, mi az, ami hiba és javítandó. Hatalmasak a bukóterek, így nem kell attól félni, ha valaki nem képes kontrollálni az autó megcsúszását. Nincs minek nekimenni, nem keletkezik kár sem az autóban, sem annak vezetőjében. Nagyon örülök annak, hogy egyre tudatosabban állnak e témához az emberek, a családok. Ma már egyáltalán nem ritka, hogy egy teljes család jön el a képzéseinkre – főleg, ha többüknek is van jogosítványa –, és aztán nem csak magasabb szintű tudással, de élményekkel, mosollyal az arcukon távoznak – mesélte Rabócsi Tibor, aki arról is beszélt szerkesztőségünknek, hogyan lehet felkészülni arra, ha már megtörtént a baj, és netán felborult az autó.
Átélhetik, milyen, ha fejre áll az autó
– Egy olyan hasznos felkészítést, ha úgy tetszik, speciális tudást is kínálunk, ami vészhelyzetben sorsdöntő fontosságú lehet, de természetesen az lenne a legjobb, ha soha nem lenne rá szükség. Van egy Európában egyedülálló ütköző-boruló szimulátorunk. E berendezés segítségével bárki átélheti, milyen érzés, ha felborul a kocsi, vagy akár többször átfordul a tengelye körül. Azt is megtapasztalhatják, milyen erők hatnak az emberre, ha fejjel lefelé lóg a biztonsági övön. Ez élménynek sem utolsó, de ennél fontosabb célt szolgál: reméljük, sokan rádöbbennek ilyenkor, mennyire fontos a balesetek megelőzése.
A szimulátor segítségével megtaníthatjuk az embereknek, hogyan szálljanak ki a fejre állt autóból, milyen lépéseket kövessenek, hogy ez a „manőver” sérülések nélkül kivitelezhető legyen. A berendezés abban is segít, hogy kisebb eséllyel legyen úrrá a résztvevőkön a veszély elhárítását igencsak hátráltató tényező: a pánik
– hangsúlyozta Rabócsi Tibor.
A máriapócsi komplexum ügyvezető tulajdonosa arról is beszélt, egyre több pozitív visszajelzés érkezik a vezetéstechnikai tréning résztvevőitől.
– Sokan emelik ki, hogy mekkora élmény volt számukra a képzés, de ami talán ennél is fontosabb: többen kerestek meg minket azzal, hogy az utakon veszélyes szituációkat éltek át, de gyorsan felismerték, mi a teendő, nem ijedtek meg, és kezelték, méghozzá jól kezelték a helyzetet – tudtuk meg Rabócsi Tibortól. Bár az időjárás kissé zord volt az elmúlt hetekben, még most sincs késő a gyakorláshoz, a körülmények függvényében a vezetéstechnikai pálya november végéig, december elejéig várja a járművezetőket.
Mi történik Szabolcsban? Futótűzként terjed, dőlnek ki az emberek, megszólalt az orvos!
Veszélyzóna lettünk? - „A Nyíregyen közlekedők 98 százalékát felvinném Pestre, hogy tanuljanak valamit”