A szatmári térségbe látogatott el a kormányszóvivő, egy olimpiai bajnok vívóval is találkozott

Ezt követően a Püspöki Hivatalba is ellátogattunk, ahol Schönberger Jenő püspök atya fogadott bennünket nagy szeretettel. A látogatás után Garbolcra vettük az irányt, ahol Nagy Roland polgármester és Kiss András vármegyei képviselő szervezésében tartottunk közéleti fórumot. A nap ismét megerősített bennünket abban, hogy a konzervatív, patrióta értékrend az iránytű, amely kijelöli közös utunkat