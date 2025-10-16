október 16., csütörtök

Dr. Vitályos Eszter

1 órája

A szatmári térségbe látogatott el a kormányszóvivő, egy olimpiai bajnok vívóval is találkozott

Címkék#kormányszóvivő#Dr Tilki Attila#Dr Vitályos Eszter

"A konzervatív, patrióta értékrend az iránytű, amely kijelöli közös utunkat". Garbolcon tartott előadást dr. Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Szon.hu

Szatmárnémetiben találkoztunk az olimpiai bajnok vívóval, Simone Poppal, akivel dr. Vitályos Eszter – maga is senior vívóként – azonnal közös hullámhosszra talált. Érdekes és inspiráló volt látni, ahogy két generáció vívói beszélgetnek egymással a sport szeretetéről és a kitartás erejéről – olvasható dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő.

Vitályos Eszter kormányszóvivő a szatmári térség vendége volt
Dr. Vitályos Eszter kormányszóvivő Garbolcon is járt Fotó: dr. Tilki Attila közösségi oldala

Közéleti fórumon is járt dr. Vitályos Eszter

A Szatmárnémetiben megtartott találkozón részt vet Pataki Csaba, a Szatmár megyei tanács elnöke is, aki szívügyének tekinti a sport, különösen a vívás támogatását. 

Ezt követően a Püspöki Hivatalba is ellátogattunk, ahol Schönberger Jenő püspök atya fogadott bennünket nagy szeretettel. A látogatás után Garbolcra vettük az irányt, ahol Nagy Roland polgármester és Kiss András vármegyei képviselő szervezésében tartottunk közéleti fórumot. A nap ismét megerősített bennünket abban, hogy a konzervatív, patrióta értékrend az iránytű, amely kijelöli közös utunkat

- olvasható dr. Tilki Attila közösségi oldalán.

 

