Fennakadás a szolgáltatásban
2 órája
Vízhiány várható a városban
Dolgoznak a szakemberek a hálózaton, ami fennakadásokat okozhat a szolgáltatásban.
Előreláthatólag a hónap közepéig tartanak a munkálatok, addig lehet szakaszos vízhiányra számítani
Fotó: Illusztráció: Getty Images
Szakaszos vízhiányt tapasztalhatnak a lakosok Dombrádon – erről számolt be hivatalos közösségi oldalán Harsányi László, a település polgármestere. Mint írta, a szakemberek a Vasút utca bekötő szakaszán dolgoznak, vezetékrehabilitációs munkákat végeznek. Emiatt számíthatnak a dombrádiak szakaszos vízhiányra. A munkálatok előreláthatólag október 13-áig tartanak.
Ezt ne hagyja ki!Tartozás elévülése
20 órája
Parkolási bírság, elfelejtett számla? Megszólalt az ügyvéd, nem mindig kell befizetni a régebbi tartozásokat!
Ezt ne hagyja ki!Elfogás
22 órája
Közismert bűnözőt kaptak el Szabolcsban, kemény videón, ahogy kifektetik a Passatjára!
Ezt ne hagyja ki!Ütközés
20 órája
Baleset Nyíregyházánál - Szalagkorlátnak hajtott egy autó, mentők a helyszínen (fotók)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre