Fennakadás a szolgáltatásban

1 órája

Vízhiány várható a városban

Címkék#vízhiány#Harsányi László#munkálatok

Dolgoznak a szakemberek a hálózaton, ami fennakadásokat okozhat a szolgáltatásban.

Szon.hu
Vízhiány várható a városban

Előreláthatólag a hónap közepéig tartanak a munkálatok, addig lehet szakaszos vízhiányra számítani

Fotó: Illusztráció: Getty Images

Szakaszos vízhiányt tapasztalhatnak a lakosok Dombrádon – erről számolt be hivatalos közösségi oldalán Harsányi László, a település polgármestere. Mint írta, a szakemberek a Vasút utca bekötő szakaszán dolgoznak, vezetékrehabilitációs munkákat végeznek. Emiatt számíthatnak a dombrádiak szakaszos vízhiányra. A munkálatok előreláthatólag október 13-áig tartanak.

 

