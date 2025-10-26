Karbantartás
3 órája
Vízhiány és vízzavarosodás is várható a városban
Egy hónapon át dolgoznak majd a hálózaton a szakemberek.
Átmeneti vízhiányra és vízzavarosodásra is készülni kell
Fotó: Illusztráció: Getty Images
A városi ivóvízhálózatot tisztítja Nyírbátorban a Nyírségvíz. A szolgáltató munkatársai október 20-án, hétfőn kezdték a szivacsdugós tisztítást, és előreláthatólag november 30-án végeznek majd – közölte a Nyírségvíz. Felhívták a figyelmet, hogy a jelzett időszakban időszakos vízhiányra, nyomáscsökkenésre lehet számítani. A munkavégzés során vízzavarosodás léphet fel, amely az egészségre ártalmatlan. A karbantartás idejére a lakosság megértését és türelmét kérik.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre