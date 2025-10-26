Vízhiány és vízzavarosodás is várható a városban

A városi ivóvízhálózatot tisztítja Nyírbátorban a Nyírségvíz. A szolgáltató munkatársai október 20-án, hétfőn kezdték a szivacsdugós tisztítást, és előreláthatólag november 30-án végeznek majd – közölte a Nyírségvíz. Felhívták a figyelmet, hogy a jelzett időszakban időszakos vízhiányra, nyomáscsökkenésre lehet számítani. A munkavégzés során vízzavarosodás léphet fel, amely az egészségre ártalmatlan. A karbantartás idejére a lakosság megértését és türelmét kérik.

