Évente több tízezer szabolcsi ember számára zsebbe vágó kérdés ennek a hitelessége
A hiteles vízmérő az elszámolás alapja, ennek alapján készül a pontos számla. A vízóra és a mellékvíz-mérők cseréje nyolc évente minden fogyasztónál esedékes.
Ha hiteles a vízóra biztos, hogy a valós fogyasztás alapján kapjuk a számlát
Ami a kertes- és társasházban élőknél is azonos, hogy az elfogyasztott víz mennyiségét hitelesített vízmérővel kell mérni, mert a szolgáltató ezzel tudja pontosan meghatározni, mennyi vizet fogyasztottunk. Ez alapján történik a számlázás, így nem mindegy, hogy a vízóra megfelelően működik-e. Azaz a hitelesség kérdése valóban zsebbe vágó, ahogy az is, nekünk kell észben tartanunk, hogy mikor szerelték be a régi vízórát?
Nyolc évig hiteles egy vízóra
– A lakossági, a lakás- és a locsolási-mellékvízmérők egységesen 8 évig hitelesek, és a nyilvántartásunk alapján minden fogyasztót időben – személyesen vagy írásban – értesítünk arról, ha a vízmérő cseréje esedékes – mondta el portálunknak Hüse Péter. A Nyírségvíz Zrt. nyíregyházi vízellátási üzemvezetője kifejtette: a lakossági mérők – ezek vannak a kertes házak vízaknáiban elhelyezve – a társaság tulajdonát képezik, így saját költségén cseréli azokat a hitelességi idő lejárta után, ezt a költséget az alapdíj tartalmazza. Átlagosan évente 20 ezer ilyen vízórát cserélnek ki a munkatársaink.
A szolgáltató csak annyit kér, hogy a csere ideje alatt a felhasználó, vagy a meghatalmazottja legyen jelen, a 10-15 percig tartó ki- és beszerelés után a jegyzőkönyvben szereplő adatok hitelességét ellenőrizze.
A társasházi lakásokban használt mérők a felhasználó tulajdonát képezik, így annak cseréjéről a saját költségén kell gondoskodnia. Ez évente mintegy 7 ezer fogyasztót érint a megyeszékhelyen és a nagyobb városokban – például Mátészalkán, Nagykállóban –, ahol társasházak vannak. Hüse Péter hozzátette: szolgáltatási területükön
- az ivóvíz bekötések száma: csaknem 120 ezer,
- a mellékmérők száma: mintegy 40 ezer.
Két vízóra közül lehet választani
Természetesen a társaságunk segít abban, hogy időben felhívjuk a figyelmet a mellék-vízmérő hitelességi idejének lejártára, s felajánljuk a segítségünket a szervezésben is.
Vállalkozók segítségével ütemesen végezzük ezek cseréjét – mondta Hüse Péter. A felhasználó dönthet úgy, hogy a rádiómodullal ellátott mérőt választja, ennek ugyan pár ezer forinttal magasabb a díja – amiben benne van a szerelési és adminisztrációs költség is –, de megkönnyíti a leolvasást és kéthavonta a tényleges fogyasztás alapján kapja meg a számlát.
A „hagyományos” vízmérő olcsóbb, azonban ebben az esetben a szolgáltató évente csak egyszer olvassa le a mérő állását, a számlát pedig a korábbi fogyasztás átlagaiból számítja ki.
Amennyiben valaki nem él az általunk felkínált lehetőséggel, hanem saját maga szeretné megoldani a vízmérő cserét, akkor is kérünk egy jelzést, mert a munkatársainknak a helyszínen a plombálást el kell végezniük, aminek a díja egységesen 12 ezer forint
– tette hozzá.
A locsolási mellékvíz-mérő ugyancsak a fogyasztó tulajdonát képezik, azok cseréjét saját költségén és saját szervezésben kell megoldani, majd ugyancsak 12 ezer forintos díjért a Nyírségvíz Zrt. munkatársai leplombálják az eszközt.
Önmagát bünteti a fogyasztó
A hiteles vízmérő az elszámolás alapja, ennek alapján készül a pontos számla. De mi történik akkor, ha valaki nem cseréli/cserélteti le a mellékvízmérőjét?
– Tudomásul vesszük a döntését, de ezzel egyidőben a mellékszolgáltatási szerződése is megszűnik. Lemond bizonyos jogokról, például átlagfogyasztás alapján kapja a számlát, vízminőségi panaszt sem tehet, reklamációra sem jogosult, hiszen nincs mellékszolgáltatási szerződése – hangsúlyozta a vízellátási üzemvezető miért fontos a pontos és hiteles mérő.
