Magyar, német, olasz vizslák ugatásától hangos Vásárosnamény (galéria)

„Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik” – idézi közösségi oldalán Anatole France szavait dr. Tilki Attila a vizsla főverseny nyitónapján.

Az idei háromnapos országos vizsla főverseny házigazdája Vásárosnamény

Fotó: Wachtenheim József

Pénteken Vásárosnaményban ismét életre kelt a vizslás hagyomány! A CACIT – Országos Vizsla Főverseny a hazai vadászkutyás közösség egyik legrangosabb eseménye, amelynek gyökerei egészen 1971-ig, a Vadászati Világkiállítás idejéig nyúlnak vissza. A versenyen a német, olasz és magyar vizslák mérettetnek meg, nemzetközi versenybírók előtt.

Nemzetközivé bővült az országos vizsla főverseny

A magyar vizsla nemcsak a nemzeti örökségünk része, hanem a hűség, az intelligencia és a kitartás szimbóluma is – írta bejegyzésében a térség országgyűlési képviselője, és hozzátette: öröm volt Filep Sándor Vásárosnamény polgármestere, Baracsi Endre vármegyei alelnök és Kiss B. Zoltán főszervező társaságában részt venni ezen a rangos esemény első napján és megnyitóján, ahol gyönyörű, jól felkészített kutyák mutatták meg tudásukat és gazdáik elhivatottságát.