Magyar, német, olasz vizslák ugatásától hangos Vásárosnamény (galéria)
Az Országos Magyar Vadászkamara október 17–19. között Vásárosnaményban rendezi meg a Nemzetközi Vizsla Főversenyt. A vizslák teljesítmény alapján érdemelhetik ki a rangos címeket.
Pénteken elkezdődött az Országos Vizsla Főverseny Vásárosnaményban
Fotó: Wachtenheim József
„Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik” – idézi közösségi oldalán Anatole France szavait dr. Tilki Attila a vizsla főverseny nyitónapján.
Pénteken Vásárosnaményban ismét életre kelt a vizslás hagyomány! A CACIT – Országos Vizsla Főverseny a hazai vadászkutyás közösség egyik legrangosabb eseménye, amelynek gyökerei egészen 1971-ig, a Vadászati Világkiállítás idejéig nyúlnak vissza. A versenyen a német, olasz és magyar vizslák mérettetnek meg, nemzetközi versenybírók előtt.
Nemzetközivé bővült az országos vizsla főverseny
A magyar vizsla nemcsak a nemzeti örökségünk része, hanem a hűség, az intelligencia és a kitartás szimbóluma is – írta bejegyzésében a térség országgyűlési képviselője, és hozzátette: öröm volt Filep Sándor Vásárosnamény polgármestere, Baracsi Endre vármegyei alelnök és Kiss B. Zoltán főszervező társaságában részt venni ezen a rangos esemény első napján és megnyitóján, ahol gyönyörű, jól felkészített kutyák mutatták meg tudásukat és gazdáik elhivatottságát.
Vizsla főverseny VásárosnaménybanFotók: Wachteinheim József
Az Országos Magyar Vadászkamara célja, hogy újra visszaadja e verseny régi fényét. A szervezők nem titkolt célja az is, hogy a felelős állattartást is megismertessék az ide látogatókkal. Sokszor egy jól nevelt kutyától tanulhatnánk mi is emberek – véli dr. Tilki Attila.
