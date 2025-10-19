október 19., vasárnap

Tappancsok

53 perce

Magyar, német, olasz vizslák ugatásától hangos Vásárosnamény (galéria)

Címkék#vizsla főverseny#Országos Magyar Vadászkamara#Vásárosnamény#magyar vizsla

Az Országos Magyar Vadászkamara október 17–19. között Vásárosnaményban rendezi meg a Nemzetközi Vizsla Főversenyt. A vizslák teljesítmény alapján érdemelhetik ki a rangos címeket.

Munkatársunktól
Magyar, német, olasz vizslák ugatásától hangos Vásárosnamény (galéria)

Pénteken elkezdődött az Országos Vizsla Főverseny Vásárosnaményban

Fotó: Wachtenheim József

„Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik” – idézi közösségi oldalán Anatole France szavait dr. Tilki Attila a vizsla főverseny nyitónapján.

Az idei háromnapos országos vizsla főverseny házigazdája Vásárosnamény
Az idei háromnapos országos vizsla főverseny házigazdája Vásárosnamény
Fotó: Wachtenheim József

Pénteken Vásárosnaményban ismét életre kelt a  vizslás hagyomány!  A CACIT – Országos Vizsla Főverseny a hazai vadászkutyás közösség egyik legrangosabb eseménye, amelynek gyökerei egészen 1971-ig, a Vadászati Világkiállítás idejéig nyúlnak vissza. A versenyen a német, olasz és magyar vizslák mérettetnek meg, nemzetközi versenybírók előtt. 

Nemzetközivé  bővült az országos vizsla főverseny

A magyar vizsla nemcsak a nemzeti örökségünk része, hanem a hűség, az intelligencia és a kitartás szimbóluma is – írta bejegyzésében a térség országgyűlési képviselője, és hozzátette: öröm volt Filep Sándor Vásárosnamény polgármestere, Baracsi Endre vármegyei alelnök és Kiss B. Zoltán főszervező társaságában részt venni ezen a rangos esemény első napján és megnyitóján, ahol gyönyörű, jól felkészített kutyák mutatták meg tudásukat és gazdáik elhivatottságát.

Vizsla főverseny Vásárosnaményban

Fotók: Wachteinheim József

Az Országos Magyar Vadászkamara célja, hogy újra visszaadja e verseny régi fényét. A szervezők nem titkolt célja az is, hogy a felelős állattartást  is megismertessék az ide látogatókkal. Sokszor egy jól nevelt kutyától tanulhatnánk mi is emberek – véli dr. Tilki Attila.

 

 

 

