Vasúti dráma éjjel Nyíregyházánál: lángba borult a munkagép, több száz méteren sérült a felsővezeték!

Jelentős fennakadásokkal indul a vasúti közlekedés vasárnap Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, miután éjszaka kigyulladt egy munkagép a Nyíregyháza közelében zajló pályakarbantartás során. A tűz következtében mintegy 600 méteren megsérült a felsővezeték, így a MÁV szakemberei jelenleg is dolgoznak a helyreállításon.

Vonat helyett pótlóbusz!

A MÁVINFORM tájékoztatása szerint a műszaki mentés és a felsővezeték-javítás ideje alatt – várhatóan vasárnap délig (11–12 óráig) – nem közlekednek a vonatok a Nyíregyháza–Szerencs–Miskolc vasútvonalon. Az utasokat pótlóbuszok szállítják az érintett szakaszokon, ami hosszabb menetidővel jár.

Hol közlekednek pótlóbuszok?

A Nyíregyháza és Nyírtelek közötti személyvonatok helyett buszok viszik az utasokat, ahogy a Tokaj InterCity járatok esetében is: Nyíregyháza és Görögszállás között pótlóbuszok közlekednek.

A Nyíregyházáról Tiszalökre 7:38-kor induló (36437-es) vonat helyett buszjárat indul, amely megáll Nyírtelek vasútállomás bejárati útjánál is.

A Tiszalökről Nyíregyházára 7:30-kor induló (36422-es) járat csak Görögszállásig közlekedik, onnan pótlóbusz viszi tovább az utasokat Nyíregyházáig.

A Tokaj InterCity (IC 519) utasai sem ússzák meg átszállás nélkül:

a 5:24-kor Nyíregyházáról induló IC helyett Szerencsig pótlóbusz közlekedik, amely megáll Rakamazon, Tokajban és Szerencsen. Innen a Zemplén IC (IC 507) szállítja tovább az utasokat Miskolcra.

Szintén pótlóbusz közlekedik a 5:39-kor Füzesabonyba induló személyvonat (5139) helyett Miskolcig. A járat számos megállót érint a megyében: Nyírtelek, Füzesbokor, Görögszállás, Tiszanagyfalu, Rakamaz, Tokaj, Tarcal, Mezőzombor – majd továbbhalad Szerencs, Taktaharkány, Tiszalúc és Hernádnémeti-Bőcs felé, mielőtt Miskolc-Tiszai pályaudvarra érkezik.

A megye más vonalain nincs fennakadás

A Nyíregyháza–Záhony és Nyíregyháza–Debrecen vonalszakaszokon zavartalan a közlekedés, mindkét vágány használható.

A vasúttársaság kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a MÁV applikációban vagy a mavcsoport.hu/utazasi-informaciok oldalon.

A tűzeset körülményeit a MÁV vizsgálja.