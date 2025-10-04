2 órája
Hogy történhetett meg ez? Eddig nem látott, döbbenetes fotók a ripityára tört autóról, ami vonattal ütközött
Hetven év körüli nő szenvedett életveszélyes sérüléseket. Vonatbaleset történt Apagy és Napkor között.
Ahogy azt megírtuk, durva vonatbaleset történt pénteken délelőtt Napkor és Apagy között, mikor egy személyautót letarolt egy Vásárosnaményból Nyíregyháza felé tartó, lassan közlekedő személyvonat. A gépkocsiba egy közeli tanyán élő, 70 év körüli nő beszorult, őt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki. Életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.
Vonatbaleset: életveszélyes sérült
– A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 70 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak földi úton kórházba – reagált megkeresésünkre Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
A MÁV közlése szerint a helyszínelés után pénteken délután helyreállt a közlekedés Nyíregyháza és Vásárosnamény között.
A rendőrség vizsgálja a vonatbaleset körülményeit.
Durva látvány: eddig nem látott képek az Apagynál történt vonatbalesetrőlFotók: Bozsó Katalin
