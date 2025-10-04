október 4., szombat

Durva vonatbaleset

2 órája

Hogy történhetett meg ez? Eddig nem látott, döbbenetes fotók a ripityára tört autóról, ami vonattal ütközött

Címkék#Nyíregyháza#Apagynál Vonatbaleset#Magyar Luca Zsuzsanna#Országos Mentőszolgálat

Hetven év körüli nő szenvedett életveszélyes sérüléseket. Vonatbaleset történt Apagy és Napkor között.

Szon.hu
Hogy történhetett meg ez? Eddig nem látott, döbbenetes fotók a ripityára tört autóról, ami vonattal ütközött

Ahogy azt megírtuk, durva vonatbaleset történt pénteken délelőtt Napkor és Apagy között, mikor egy személyautót letarolt egy Vásárosnaményból Nyíregyháza felé tartó, lassan közlekedő személyvonat. A gépkocsiba egy közeli tanyán élő, 70 év körüli nő beszorult, őt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki. Életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

vonatbaleset Apagy életveszélyes
Vonatbaleset Apagynál Fotó: Bordás Béla

Vonatbaleset: életveszélyes sérült

– A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 70 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak földi úton kórházba – reagált megkeresésünkre Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

A MÁV közlése szerint a helyszínelés után pénteken délután helyreállt a közlekedés Nyíregyháza és Vásárosnamény között.
A rendőrség vizsgálja a vonatbaleset körülményeit.

Durva látvány: eddig nem látott képek az Apagynál történt vonatbalesetről

Fotók: Bozsó Katalin

Fotók: Bozsó Katalin

 

 

