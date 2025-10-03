október 3., péntek

Menetrend változás

4 órája

Szörnyű baleset miatt szünetel a vonatforgalom a nyíregyházi vonalon

Címkék#VOLÁN#MÁV-csoport#vonatforgalom

Személyautó és vonat ütközött pénteken délelőtt Apagynál. A vonatbalesethez mentőhelikopter is érkezett, az hatósági intézkedésekig szünetel a forgalom, pótlóbuszok járnak.

Szon.hu

Egy személyautó és egy vonat karambolozott, Apagy és Napkor között, Szökéskúttanya közelében. A vonatbaleset súlyos sérüléssel járt, pótlóbuszok közlekednek a hatósági intézkedésig.

Vonatbaleset
Vonatbaleset miatt változik a menetrend
Fotó: Bordás Béla

Vonatbaleset pénteken

Ahogy megírtuk, a gépkocsiba egy ember beszorult, őt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki. A szerelvényen tizennégyen utaztak. A helyszínre mentesítő vonat érkezett az utasokért. A helyszínre mentőhelikopter is riasztottak. 

Menetrend változás

A MÁV-csoport információja szerint a Nyíregyháza-Vásárosnamény vonalon hosszabb eljutási időkre, Nyíregyháza és Ófehértó között pótlóbuszos utazásra kell számítani péntek délelőtt a baleseti helyszínelés és műszaki mentés miatt. 

Vonatbaleset Apagynál

Fotók: Bordás Béla

A Vásárosnaményból  Nyíregyházára tartó, Apagyról 8:47-kor továbbindult vonattal (36017) ütközött egy autó Apagy és Napkor között, egy földút sorompó nélküli átjárójában. A baleseti helyszínelés ideje alatt – várhatóan délig – szünetel a vonatforgalom Ófehértó  és Nyíregyháza között.

A pótlóbuszok megállási helyei:

  • Nyíregyháza, vasútállomás (VOLÁN, helyi)          
  • Nyíregyháza külső vasútállomás              
  • Nyíregyháza, Oros vasútállomás bejárati út (VOLÁN)     
  • Napkor, vasútállomás (VOLÁN)
  • Apagy, vasútállomás bejárati út (VOLÁN)            
  • Levelek, vasútállomás bejárati út (VOLÁN)         
  • Ófehértó, vasútállomás (VOLÁN)            

 

 

