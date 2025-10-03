33 perce
Szörnyű baleset miatt szünetel a vonatforgalom a nyíregyházi vonalon
Személyautó és vonat ütközött pénteken délelőtt Apagynál. A vonatbalesethez mentőhelikopter is érkezett, az hatósági intézkedésekig szünetel a forgalom, pótlóbuszok járnak.
Egy személyautó és egy vonat karambolozott, Apagy és Napkor között, Szökéskúttanya közelében. A vonatbaleset súlyos sérüléssel járt, pótlóbuszok közlekednek a hatósági intézkedésig.
Vonatbaleset pénteken
Ahogy megírtuk, a gépkocsiba egy ember beszorult, őt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki. A szerelvényen tizennégyen utaztak. A helyszínre mentesítő vonat érkezett az utasokért. A helyszínre mentőhelikopter is riasztottak.
Menetrend változás
A MÁV-csoport információja szerint a Nyíregyháza-Vásárosnamény vonalon hosszabb eljutási időkre, Nyíregyháza és Ófehértó között pótlóbuszos utazásra kell számítani péntek délelőtt a baleseti helyszínelés és műszaki mentés miatt.
A Vásárosnaményból Nyíregyházára tartó, Apagyról 8:47-kor továbbindult vonattal (36017) ütközött egy autó Apagy és Napkor között, egy földút sorompó nélküli átjárójában. A baleseti helyszínelés ideje alatt – várhatóan délig – szünetel a vonatforgalom Ófehértó és Nyíregyháza között.
A pótlóbuszok megállási helyei:
- Nyíregyháza, vasútállomás (VOLÁN, helyi)
- Nyíregyháza külső vasútállomás
- Nyíregyháza, Oros vasútállomás bejárati út (VOLÁN)
- Napkor, vasútállomás (VOLÁN)
- Apagy, vasútállomás bejárati út (VOLÁN)
- Levelek, vasútállomás bejárati út (VOLÁN)
- Ófehértó, vasútállomás (VOLÁN)
