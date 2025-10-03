Szörnyű baleset miatt szünetel a vonatforgalom a nyíregyházi vonalon

Egy személyautó és egy vonat karambolozott, Apagy és Napkor között, Szökéskúttanya közelében. A vonatbaleset súlyos sérüléssel járt, pótlóbuszok közlekednek a hatósági intézkedésig.

Vonatbaleset miatt változik a menetrend

Fotó: Bordás Béla

Vonatbaleset pénteken

Ahogy megírtuk, a gépkocsiba egy ember beszorult, őt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki. A szerelvényen tizennégyen utaztak. A helyszínre mentesítő vonat érkezett az utasokért. A helyszínre mentőhelikopter is riasztottak.