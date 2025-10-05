2 órája
Szinte minden hónapra jut egy vonatbaleset Szabolcsban, már halálos áldozatot is követelt
A vasúti átjáróban történt ütközést és tragédiát egy rossz döntés előz meg. Döbbenetes vonatbalesetek borzolják a kedélyeket Szabolcsban.
A felismerhetetlenségig összeroncsolódott a személyautó az ütközéskor
Fotó: Bordás Béla
Péntek délelőtt Apagy és Napkor között, Szökéskúttanya közelében egy személyautó és egy vonat karambolozott egy földút sorompó nélküli átjárójában. Mint beszámoltunk róla, a gépkocsiba egy ember beszorult, őt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A szerelvényen 14-en utaztak, mentesítő vonat érkezett az utasokért. Az idén vonatbalesetek miatt több helyszínre is riasztották a mentőket, tűzoltókat.
A MÁV tájékoztatása szerint 2024-ben a figyelmetlen közlekedés és a KRESZ megszegése miatt 76 vasúti átjárós baleset történt – tizenöttel több, mint 2023-ban –, ebből 14 követelt emberéletet, és tizenhárom során sérültek meg súlyosan – tájékoztatott a MÁV. Tizenhárom baleset könnyű sérülésekkel, harminchat pedig anyagi kárral járt. Tavaly Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vasúti átjáróban 11 baleset történt, egy súlyos, négy könnyű sérüléssel, hat pedig anyagi kárral járt.
Az idén szeptember közepéig 42 baleset történt vasúti átjáróban, amelyekben 13-anvesztették életüket, s minden baleset oka egy-egy rossz emberi döntés volt: a figyelmetlenség és a szabályok megszegése. A MÁV arra kéri a közlekedőket, hogy minden körülmények között tartsák be a szabályokat, és csak akkor hajtsanak át a vasúti átjárón, ha kétséget kizáróan meggyőződtek arról, hogy semmilyen veszély nem akadályozza az áthaladást!A MÁV hibájából vasúti átjáróban 2009 óta, több mint másfél évtizede nem történt halálos baleset – írták közleményükben.
Vasúti átjáróban történt vonatbalesetek a vármegyénkben
És az idén volt részünk bőven vasúti balesetben, sajnos itt már volt halálos áldozat is, és sokan megsérültek.
- Március 2-án vonatnak ütközött egy személyautó Nyírbátorban, a Gyulaji utcában. A sofőrt a helyi tűzoltók feszítővágóval emelték ki a kocsiból, majd kórházba szállították, a vonaton körülbelül harmincan utaztak, mentesítő busz szállította őket tovább.
- Március 20-án Tiszaeszlár közelében halálos vonatbaleset történt, személyvonat és autó ütközött össze. A gépjármű vezetője vélelmezhetően a tilos jelzés ellenére hajtott az átjáróba; a balesetet a mozdonyvezető nem tudta elkerülni, a motorkocsi kisiklott és felborult. A BZ motorvonaton 15 utas és a személyzet utazott, közülük többen megsérültek.
- Május 5-én a Tiszalöknél egy traktor ütközött össze egy motorvonattal. A vonatbaleset vasúti átjáróban, a TSZ-telep közelében történt; a mezőgazdasági járművet vezető 60 év körüli férfit súlyos, életveszélyes állapotban, mentőhelikopterrel szállították kórházba. Feltehetően nem vette figyelembe a KRESZ szabályait az andráskeresztes csomópontban, a karambol után a traktort mintegy 60–70 méteren tolta maga előtt a vonat. Azon 25-en utaztak, mentesítő járat szállította őket tovább.
- Május 12-én személyvonattal ütközött össze egy élő állatot szállító kamion Tiszavasváriban, a Fehértói utcai vasúti átjáróban. A BZ motorvonat egyik tengelyével kisiklott, két helikoptert és három mentőegységet riasztottak a helyszínre, ahol három férfit láttak el könnyebb zúzódások és horzsolások miatt. A baleset után rengeteg kacsát kellett összeterelni az útról.
- Június 10-én utánfutót húzó autó hajtott személyvonatnak Tunyogmatolcson, az Árpád utcai vasúti átjáróban. A sofőr szerencsére nem sérült meg, ahogy a vonaton utazók sem.