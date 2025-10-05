október 5., vasárnap

Tragédia a síneken

34 perce

Szinte minden hónapra jut egy vonatbaleset Szabolcsban, már halálos áldozatot is követelt

A vasúti átjáróban történt ütközést és tragédiát egy rossz döntés előz meg. Döbbenetes vonatbalesetek borzolják a kedélyeket Szabolcsban.

Munkatársunktól
Szinte minden hónapra jut egy vonatbaleset Szabolcsban, már halálos áldozatot is követelt

A felismerhetetlenségig összeroncsolódott a személyautó az ütközéskor

Fotó: Bordás Béla

Péntek délelőtt Apagy és Napkor között, Szökéskúttanya közelében egy személyautó és egy vonat karambolozott egy földút sorompó nélküli átjárójában. Mint beszámoltunk róla, a gépkocsiba egy ember beszorult, őt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A szerelvényen 14-en utaztak, mentesítő vonat érkezett az utasokért. Az idén vonatbalesetek miatt több helyszínre is riasztották a mentőket, tűzoltókat.

Vonatbalesetek Szabolcsban, Apagynál ütközött össze egy vonat és egy személyautó pénteken
Vonatbalesetek Szabolcsban, Apagynál ütközött össze egy vonat és egy személyautó pénteken
Fotó: Bordás Béla

A MÁV tájékoztatása szerint 2024-ben a figyelmetlen közlekedés és a KRESZ megszegése miatt 76 vasúti átjárós baleset történt – tizenöttel több, mint 2023-ban –, ebből 14 követelt emberéletet, és tizenhárom során sérültek meg súlyosan – tájékoztatott a MÁV. Tizenhárom baleset könnyű sérülésekkel, harminchat pedig anyagi kárral járt. Tavaly Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vasúti átjáróban 11 baleset történt, egy súlyos, négy könnyű sérüléssel, hat pedig anyagi kárral járt. 

A legutóbbi balesetről ebben a cikkünkben olvashattak

Az idén szeptember közepéig 42 baleset történt vasúti átjáróban, amelyekben 13-anvesztették életüket, s minden baleset oka egy-egy rossz emberi döntés volt: a figyelmetlenség és a szabályok megszegése. A MÁV arra kéri a közlekedőket, hogy minden körülmények között tartsák be a szabályokat, és csak akkor hajtsanak át a vasúti átjárón, ha kétséget kizáróan meggyőződtek arról, hogy semmilyen veszély nem akadályozza az áthaladást!A MÁV hibájából vasúti átjáróban 2009 óta, több mint másfél évtizede nem történt halálos baleset – írták közleményükben

Vasúti átjáróban történt vonatbalesetek a vármegyénkben

És az idén volt részünk bőven vasúti balesetben, sajnos itt már volt halálos áldozat is, és sokan megsérültek.

  • Március 2-án vonatnak ütközött egy személyautó Nyírbátorban, a Gyulaji utcában. A sofőrt a helyi tűzoltók feszítővágóval emelték ki a kocsiból, majd kórházba szállították, a vonaton körülbelül harmincan utaztak, mentesítő busz szállította őket tovább.
  • Március 20-án Tiszaeszlár közelében halálos vonatbaleset történt, személyvonat és autó ütközött össze. A gépjármű vezetője vélelmezhetően a tilos jelzés ellenére hajtott az átjáróba; a balesetet a mozdonyvezető nem tudta elkerülni, a motorkocsi kisiklott és felborult. A BZ motorvonaton 15 utas és a személyzet utazott, közülük többen megsérültek.
A márciusi tiszaeszlári vonatbalesetben egy ember éltét vesztetett és a motorvonat az ütközés miatt kisiklott
A márciusi tiszaeszlári vonatbalesetben egy ember éltét vesztetett és a motorvonat az ütközés miatt kisiklott
Fotó: Bozsó Katalin-archív
  • Május 5-én a Tiszalöknél egy traktor ütközött össze egy motorvonattal. A vonatbaleset vasúti átjáróban, a TSZ-telep közelében történt; a mezőgazdasági járművet vezető 60 év körüli férfit súlyos, életveszélyes állapotban, mentőhelikopterrel szállították kórházba. Feltehetően nem vette figyelembe a KRESZ szabályait az andráskeresztes csomópontban, a karambol után a traktort mintegy 60–70 méteren tolta maga előtt a vonat. Azon 25-en utaztak, mentesítő járat szállította őket tovább.

