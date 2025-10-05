Szinte minden hónapra jut egy vonatbaleset Szabolcsban, már halálos áldozatot is követelt

Péntek délelőtt Apagy és Napkor között, Szökéskúttanya közelében egy személyautó és egy vonat karambolozott egy földút sorompó nélküli átjárójában. Mint beszámoltunk róla, a gépkocsiba egy ember beszorult, őt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A szerelvényen 14-en utaztak, mentesítő vonat érkezett az utasokért. Az idén vonatbalesetek miatt több helyszínre is riasztották a mentőket, tűzoltókat.

Vonatbalesetek Szabolcsban, Apagynál ütközött össze egy vonat és egy személyautó pénteken

Fotó: Bordás Béla

A MÁV tájékoztatása szerint 2024-ben a figyelmetlen közlekedés és a KRESZ megszegése miatt 76 vasúti átjárós baleset történt – tizenöttel több, mint 2023-ban –, ebből 14 követelt emberéletet, és tizenhárom során sérültek meg súlyosan – tájékoztatott a MÁV. Tizenhárom baleset könnyű sérülésekkel, harminchat pedig anyagi kárral járt. Tavaly Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vasúti átjáróban 11 baleset történt, egy súlyos, négy könnyű sérüléssel, hat pedig anyagi kárral járt.

A legutóbbi balesetről ebben a cikkünkben olvashattak