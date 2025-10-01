16 perce
Újabb szörnyű baleset, gázolt a vonat a nyíregyházi vonalon! Mentesítő vonat indul az utasokért!
Szörnyű baleset történt szerda délelőtt. A vonatgázolás a Tokaj InterCityt érinti, késés várható a nyíregyházi vonalon.
A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a baleset szerda délelőtt történt. Mentesítő vonat indul délelőtt a vonatgázolásban érintett InterCity utasaiért.
Vonatgázolás szerdán
A Budapest–Miskolc közötti InterCityknél, valamint a Füzesabony–Nyíregyháza közötti személyvonatoknál baleseti helyszínelés miatt 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani - tájákoztatott a MÁV-csoport.
A Keleti pályaudvarról 7:25-kor Miskolcon – Nyíregyháza – Debrecenen át a Nyugati pályaudvarra elindult Tokaj InterCity (IC 560) elsodort egy embert, emiatt Mezőkövesd és Mezőkeresztes-Mezőnyárád között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. A balesetben érintett Tokaj InterCity helyett Nyíregyházáról 10:30-kor mentesítő vonat indul Debrecenen át a Nyugati pályaudvarra, a Tokaj IC menetrendje szerint.
Legutóbb pedig megírtuk, hogy peronépítési munkálatokat végeznek Kisvarsámy térségében, emiatt 2025. szeptember 29. hajnalától október 11. estig módosul a vasúti közlekedés. A kivitelezés ideje alatt a vonatok Vásárosnamény és Záhony között nem közlekednek, helyettük pótlóbuszok szállítják az utasokat. A pótlóbusz Vásárosnamény és Záhony között a vonat menetrendje szerint közlekedik.
A vágányzár ideje alatt a vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek - tájékoztatott a vasúttársaság.
Figyelem! Változik a helyi menetrend Nyíregyházán! Mutatjuk a részleteket!
Beregsurány tehermentesítheti Záhonyt a teherforgalom terhei alól