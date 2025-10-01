október 1., szerda

Vonatgázolás

16 perce

Újabb szörnyű baleset, gázolt a vonat a nyíregyházi vonalon! Mentesítő vonat indul az utasokért!

Szörnyű baleset történt szerda délelőtt. A vonatgázolás a Tokaj InterCityt érinti, késés várható a nyíregyházi vonalon.

Szon.hu

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a baleset szerda délelőtt történt. Mentesítő vonat indul délelőtt a vonatgázolásban érintett InterCity utasaiért.

vonatgázolás a nyíregyházi vonalon
Vonatgázolás történt, késés várható a nyíregyházi vonalon
Forrás: Illusztráció: KM Archív

Vonatgázolás szerdán

A Budapest–Miskolc közötti InterCityknél, valamint a Füzesabony–Nyíregyháza közötti személyvonatoknál baleseti helyszínelés miatt 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani - tájákoztatott a MÁV-csoport.

A Keleti pályaudvarról 7:25-kor Miskolcon – Nyíregyháza – Debrecenen át a Nyugati pályaudvarra elindult Tokaj InterCity (IC 560) elsodort egy embert, emiatt Mezőkövesd és Mezőkeresztes-Mezőnyárád között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. A balesetben érintett Tokaj InterCity helyett Nyíregyházáról 10:30-kor mentesítő vonat indul Debrecenen át a Nyugati pályaudvarra, a Tokaj IC menetrendje szerint.

Legutóbb pedig megírtuk, hogy peronépítési munkálatokat végeznek Kisvarsámy térségében, emiatt 2025. szeptember 29. hajnalától október 11. estig módosul a vasúti közlekedés. A kivitelezés ideje alatt a vonatok Vásárosnamény és Záhony között nem közlekednek, helyettük pótlóbuszok szállítják az utasokat. A pótlóbusz Vásárosnamény és Záhony között a vonat menetrendje szerint közlekedik.

A vágányzár ideje alatt a vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek - tájékoztatott a vasúttársaság.

 

 

