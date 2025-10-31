október 31., péntek

Vonatgázolás

16 perce

Szörnyű tragédia! Gázolt a Nyíregyházáról indult InterCity, késnek a vonatok az érintett vonalon

Címkék#Nyírség InterCity#baleset#menetidő

Újabb szörnyű baleset történt, elütött egy embert a Nyírség InterCity péntek délután! A vonatgázolás miatt késés várható a záhonyi vonalon.

Szon.hu

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a baleset péntek délután történt. Mentesítő vonat indult a vonatgázolás helyszínére, az érintett InterCity utasaiért.

Vonatgázolás miatt nőhet a menetidő
Vonatgázolás miatt nőhet a menetidő
Fotó: Illusztráció: KM-archív

Vonatgázolás pénteken

Baleset miatt nőhet este a menetidő a záhonyi fővonalon - tájékoztatott a MÁV-Csoport péntek délután. Baleseti helyszínelés miatt Ebes és Debrecen között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért az esti órákban meghosszabbodhat az érintett vonatok menetideje a záhonyi fővonalon. Ugyanis a Nyíregyházáról 17:30-kor a Nyugati pályaudvarra indult Nyírség InterCity (IC 603) Debrecenben a Déli sor közelében elütött egy embert.

 A balesetben érintett vonat utasait egy következő vonatra fogják átszállítani.

Legutóbb október 1-én gázolt a nyíregyházi vonalon vonat. A Keleti pályaudvarról 7:25-kor Miskolcon – Nyíregyháza – Debrecenen át a Nyugati pályaudvarra elindult Tokaj InterCity (IC 560) elsodort egy embert, emiatt Mezőkövesd és Mezőkeresztes-Mezőnyárád között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. A balesetben érintett Tokaj InterCity helyett Nyíregyházáról 10:30-kor mentesítő vonat indult Debrecenen át a Nyugati pályaudvarra, a Tokaj IC menetrendje szerint.

