Jó, ha tudja: ezért is megbüntethetik vezetés közben

A vonóhorog egy speciálisan a gépjárművek hátsó részére rögzített alkatrész, amelynek elsődleges célja, hogy stabil és biztonságos csatlakozási pontot biztosítson különféle vontatmányok számára, mint például utánfutók a rakomány szállításához, lakókocsik a kényelmes utazásokhoz, vagy éppen kerékpártartók a sporteszközeinkhez.

Egy levehető vonóhorog

Illusztráció: MW-archív

Népszerű termék a levehető vonóhorog

A vonóhorgokat alapvetően három fő kategóriába sorolhatjuk:

- Fix vonóhorog: ez a típus állandóan a járművön marad, és ideális választás lehet azoknak, akik rendszeresen használnak utánfutót vagy vontatnak

- Levehető vonóhorog: ez a típus szükség esetén könnyedén eltávolítható, így esztétikusabb megoldás, ha nincs mindig szükség vontatásra

- Elektronikusan behajtható vonóhorog: a prémium kategóriába tartozik, és egy gombnyomásra eltüntethető, amikor nincs rá szükség

Magyarországon a vonóhorog beszerelése után a járművet műszaki vizsgára kell vinni, ahol ellenőrzik a helyes rögzítést és az elektromos bekötést. Az engedélyezett vonóhorgoknak rendelkezniük kell EU-s vagy magyar jóváhagyással. A levehető vonóhorog azok számára ajánlott, akik csak alkalmanként szeretnének vonóhorgot használni. A rögzített változattal ellentétben nem kell állandó változtatásokat végezni az autón. Amikor nincs használatban, a vonóhorog néhány egyszerű lépéssel eltávolítható. Fontos tudni, hogy nincs olyan törvény vagy rendelet, amely előírja a vonóhorog eltávolítását, ha vontatmány nélkül utazunk, de van egy kivétel. A levehető vonóhorgot akkor kell eltávolítani, ha ezt a jármű okmányai vagy a típusjóváhagyás előírja. Például ha a vonóhorog gömbfeje eltakarja a rendszámtáblát.

A költségek megtakarítása érdekében használaton kívül érdemes leszerelni a levehető vonóhorgot. Ütközés esetén ugyanis a felszerelt vonóhorog növelheti a sérült fél járművében keletkező károkat. Ha a levehető vonóhorgot nem távolítják el, az üzemeltetési kockázat növekedése miatt vélelmezhető a közreható gondatlanság.

Büntethet-e a rendőr vagy sem?

Igen, a rendőr intézkedhet és akár helyszíni bírságot is kiszabhat, ha a vonóhorog miatt a jármű

veszélyt jelent a közlekedésre (például éles szélei vannak, kilóg úgy, hogy sérülést okozzon)

eltakarja vagy rontja a láthatóságot (rendszámot, fényvisszaverőket, hátsó lámpákat)

túllépi a jármű engedélyezett méreteit (hossz/szélesség)

műszaki szempontból a jármű nem felel meg (például a műszaki vizsga feltételeivel ütközik, illetve a vonóhorgot nem a típusengedélynek megfelelően szerelték fel).

Ilyen egy levehető vonóhorog: