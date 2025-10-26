A tiszavasvári gyár nagy durranásra készül, erre még nem volt példa a világon

A Wienerberger közleménye szerint az egyetem mellett a németországi Scharr-TEC GmbH égőgyártó vállalat a kísérlet harmadik kulcsfigurája. A várt eredmény már meg is született: a tiszavasvári téglagyár gyorsszárító berendezésében sikerrel szárították ki a kerámiát égetés előtt kizárólag hidrogénnel. Laborkörülmények között már ki is tudták égetni a téglát tisztán hidrogénnel.

A Wienerberger tiszavasvári téglagyárában kicsit átalakították a téglagyár rendszerét, és már jöhet is a hidrogén Fotó: Wienerberger

A Wienerberger idővel más gyáraiban is használná a technológiát

A kísérletek eredményei alapján új lendületet kaphat a földgáz kiváltása a kerámiaiparban, ami a szén-dioxid-kibocsátás jelentős csökkenést eredményezheti

– olvasható a Wienerberger közleményében, amit a Világgazdaság szemlézett.

A korábbi kísérletek még 25 százalékos hidrogénkeverési aránnyal folytak. A megoldás azért különösen értékes, mert

nem kell hozzá teljesen új berendezéseket használni,

elég átalakítani a meglévő infrastruktúrát.

Ez jelentős költségmegtakarítást jelent

– idézi a közlemény Vaskó Pétert, a Wienerberger országos termelési vezetőjét.

Jönnek az újabb kísérletek

A kísérletekhez speciális átalakításon estek át a laborkemence égői, az elkészült egyedi mintatéglák minősége viszont nem változott. A hidrogén-infrastruktúra további bővítésével a vizsgálatok széles skálája végezhető el, ami felgyorsíthatja a teljes gyár átállását belátható időn belül.