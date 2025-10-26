október 26., vasárnap

Világraszóló fejlesztés!

2 órája

A tiszavasvári gyár nagy durranásra készül, erre még nem volt példa a világon

Címkék#Wienerberger#tiszavasvári téglagyár#hidrogén#földgáz

A világon egyedülálló és már sikert is felmutató kísérletről számolt be az osztrák tulajdonú cég. A Wienerberger Zrt. a Miskolci Egyetemmel összefogva teljes mértékben hidrogénnel váltaná ki a földgázt a tiszavasvári téglagyárában. Kedvező tapasztalatok esetén – ezek pedig már gyűlnek – az anyavállalat más gyárai is átvennék az új technológiát.

Szon.hu

A Wienerberger közleménye szerint az egyetem mellett a németországi Scharr-TEC GmbH égőgyártó vállalat a kísérlet harmadik kulcsfigurája. A várt eredmény már meg is született: a tiszavasvári téglagyár gyorsszárító berendezésében sikerrel szárították ki a kerámiát égetés előtt kizárólag hidrogénnel. Laborkörülmények között már ki is tudták égetni a téglát tisztán hidrogénnel.

A Wienerberger hidrogénnel váltaná ki a földgázt a tiszavasvári gyárában
A Wienerberger tiszavasvári téglagyárában kicsit átalakították a téglagyár rendszerét, és már jöhet is a hidrogén Fotó: Wienerberger

A Wienerberger idővel más gyáraiban is használná a technológiát

A kísérletek eredményei alapján új lendületet kaphat a földgáz kiváltása a kerámiaiparban, ami a szén-dioxid-kibocsátás jelentős csökkenést eredményezheti 

– olvasható a Wienerberger közleményében, amit a Világgazdaság szemlézett. 

A korábbi kísérletek még 25 százalékos hidrogénkeverési aránnyal folytak. A megoldás azért különösen értékes, mert

  • nem kell hozzá teljesen új berendezéseket használni,
  • elég átalakítani a meglévő infrastruktúrát.
  • Ez jelentős költségmegtakarítást jelent

– idézi a közlemény Vaskó Pétert, a Wienerberger országos termelési vezetőjét. 

Jönnek az újabb kísérletek

A kísérletekhez speciális átalakításon estek át a laborkemence égői, az elkészült egyedi mintatéglák minősége viszont nem változott. A hidrogén-infrastruktúra további bővítésével a vizsgálatok széles skálája végezhető el, ami felgyorsíthatja a teljes gyár átállását belátható időn belül. 

A következő fázisban elindulnak a laboratóriumi sorozatgyártási kísérletek, amelyeket később ipari környezetben végzett tesztek követnek. A Wienerberger a tiszavasvári gyár után idővel más magyarországi és nemzetközi telephelyein is használná a technológiát.

 

