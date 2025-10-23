Megmentették Ragacsot, a vörösvércsét

Az állatok iránti tisztelet, a játékosság és a közösségi élmények kerültek fókuszba a nyíregyházi Zelk Zoltán Általános, Angol és Német Kéttannyelvű Iskolában. – Az Állatvédelmi témahét minden napja különleges programot tartogatott a tanulók számára, miközben a szemléletformálás és az élményszerű tanulás kéz a kézben haladt – kezdte beszámolóját Görömbeiné Pompár Erzsébet tagintézményigazgató-helyettes. – A hétfői beöltözős nappal indult a programsorozat, ahol a tanulók állatjelmezekben, fülekkel, mintákkal vagy színekkel utaltak kedvenc állataikra. Aznap külön szabályok léptek életbe: aki állati elemeket viselt, mentesült a felelések és dolgozatok alól. A tantermekben és folyosókon vidám, kreatív hangulat uralkodott, a pedagógusok pedig játékos feladatokkal erősítették az állatokkal kapcsolatos tudást. Kedden a Hortobágyi Madárkórház képviselője látogatott el az iskolába, és bemutatta Ragacsot, a mentett madarat. A rövid, osztálytermi látogatások során a gyerekek megismerkedhettek a madármentés folyamatával, a felelős állattartás alapjaival, és megtudhatták, hogyan segíthetnek a természetvédelemben. A Zelk-iskola forgatagában a nap fénypontja a két mentett vörösvércse szabadon engedése volt az iskola udvaráról.

Zelk-iskola: útjára engedték a vörösvércsét Fotó: iskola



Zelk-iskola: állatvédelmi tematikus hét

Az első madarat Görömbeiné Pompár Erzsébet engedte útjára, a második vörösvércsét a témahét szervezői, Hanyicska-Nagygyőry Anna – aki maga is aktív madármentő – és Deák Eszter, a diákönkormányzat segítő pedagógusa engedték szabadon. A hét folyamán magvakat, tisztítószereket és gumikesztyűt gyűjtöttek a Madárkórház számára, a bejáratnál elhelyezett dobozba folyamatosan érkeztek a felajánlások.

Szerdán az ebédlő adott otthont az állatvédelmi kvíznek, ahol osztályonként 2–6 fős csapatok mérhették össze tudásukat. A kifejtős kérdések az állatok jogaira, védelmére és az ember–állat kapcsolatra vonatkoztak.