Útjára engedték

Megmentették Ragacsot, a vörösvércsét

Görömbeiné Pompár Erzsébet, Hanyicska-Nagygyőry Anna, Deák Eszter

Nagy sikere volt az állatvédelmi témahétnek. A Zelk-iskola diákjai dúskálhattak a programokban.

L. Tóth Lajos
Az állatok iránti tisztelet, a játékosság és a közösségi élmények kerültek fókuszba a nyíregyházi Zelk Zoltán Általános, Angol és Német Kéttannyelvű Iskolában.  – Az Állatvédelmi témahét minden napja különleges programot tartogatott a tanulók számára, miközben a szemléletformálás és az élményszerű tanulás kéz a kézben haladt – kezdte beszámolóját Görömbeiné Pompár Erzsébet tagintézményigazgató-helyettes. – A hétfői beöltözős nappal indult a programsorozat, ahol a tanulók állatjelmezekben, fülekkel, mintákkal vagy színekkel utaltak kedvenc állataikra. Aznap külön szabályok léptek életbe: aki állati elemeket viselt, mentesült a felelések és dolgozatok alól. A tantermekben és folyosókon vidám, kreatív hangulat uralkodott, a pedagógusok pedig játékos feladatokkal erősítették az állatokkal kapcsolatos tudást. Kedden a Hortobágyi Madárkórház képviselője látogatott el az iskolába, és bemutatta Ragacsot, a mentett madarat. A rövid, osztálytermi látogatások során a gyerekek megismerkedhettek a madármentés folyamatával, a felelős állattartás alapjaival, és megtudhatták, hogyan segíthetnek a természetvédelemben. A Zelk-iskola forgatagában a nap fénypontja a két mentett vörösvércse szabadon engedése volt az iskola udvaráról. 

Zelk-iskola vércse
Zelk-iskola: útjára engedték a vörösvércsét Fotó: iskola


Zelk-iskola: állatvédelmi tematikus hét

Az első madarat Görömbeiné Pompár Erzsébet engedte útjára, a második vörösvércsét a témahét szervezői, Hanyicska-Nagygyőry Anna – aki maga is aktív madármentő – és Deák Eszter, a diákönkormányzat segítő pedagógusa engedték szabadon. A hét folyamán magvakat, tisztítószereket és gumikesztyűt gyűjtöttek a Madárkórház számára, a bejáratnál elhelyezett dobozba folyamatosan érkeztek a felajánlások. 
Szerdán az ebédlő adott otthont az állatvédelmi kvíznek, ahol osztályonként 2–6 fős csapatok mérhették össze tudásukat. A kifejtős kérdések az állatok jogaira, védelmére és az ember–állat kapcsolatra vonatkoztak. 

Állatvédelem a Zelk-iskolában

Fotók: Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény


Csütörtökön mentőkutyás bemutatóval folytatódott a témahét. Az iskola udvarán a tanulók testközelből figyelhették meg a Nyíregyházi Mentőkutyás Egyesület keresőkutyáinak munkáját, felkészültségét és a mentés során betöltött szerepüket. A programot jótékonysági gyűjtés kísérte: jutalomfalatokat gyűjtöttek a mentőkutyák számára. A donációt Hován Tímea az egyesület elnöke vette át a szervezőktől.


Pénteken az Állatvédelmi hét méltó lezárásaként négy különleges állomáshely várta a Zelk tanulóit, ahol testközelből ismerkedhettek meg az állatvédelem gyakorlati oldalával. A kistornateremben a SomoGyík szakállas agáma tenyészet mutatkozott be, ahol a gyerekek nemcsak megcsodálhatták a különleges hüllőket, hanem megtudhatták, milyen körülmények között élnek, hogyan gondozzák őket, és miért fontos a fajspecifikus felelősségvállalás. Az aulában az E-misszió Egyesület interaktív környezetvédelmi foglalkozást tartott, ahol a gyerekek játékos formában tanulhattak a természetvédelemről, az élőhelyek fontosságáról és az emberi tevékenység hatásairól. A 03-as tanteremben dr. Hauberger Péter, a Nyíregyházi Állatkórház igazgatóhelyettese tartott előadást az állatorvosi hivatásról, a beteg állatok ellátásáról és a felelős állattartás mindennapi kihívásairól. A 04-es tanteremben a Hortobágyi Madárkórház munkatársa mesélt a madármentésről, bemutatva néhány eszközt és módszert, amellyel a sérült madarakat ellátják. A gyerekek megtudhatták, hogyan lehet felismerni, ha egy madár segítségre szorul, és mit tehetnek, ha ilyet látnak a természetben.
– Az állatvédelem a Zelkben nem csupán egy tematikus esemény, hanem átfogó nevelési szemlélet, amely a 2026/2027-es tanévben az „a” irányultságú osztályban tudatos pedagógiai vezetéssel, tehetséggondozás keretében is hangsúlyt kap. A Zelkperiment foglalkozások során a tanulók játékos, kutató szemléletű feladatokon keresztül mélyítik el az állatokkal kapcsolatos ismereteiket és érzékenységüket.

 


— Ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat mindazoknak, akik hozzájárultak az Állatvédelmi témahét sikeréhez. Külön köszönettel tartozunk Hanyicska-Nagygyőry Annának, a Hortobágyi Madárkórház munkatársának,lelkes zelkes pedagógusnak, aki nemcsak szakmai tudásával, hanem személyes elkötelezettségével is gazdagította a programot. Hálásak vagyunk a SomoGyík szakállas agáma tenyészet képviselőinek, akik élő állataikkal és szemléletformáló bemutatójukkal maradandó élményt nyújtottak tanulóinknak. Köszönjük Dr. Hauberger Péternek, a Nyíregyházi Állatkórház igazgatóhelyettesének, hogy betekintést engedett az állatorvosi hivatás mindennapjaiba, és válaszolt a gyerekek kíváncsi kérdéseire. Köszönet illeti az E-misszió Egyesületet az interaktív környezetvédelmi foglalkozásért, amely játékosan és hatékonyan közvetítette a természetvédelem fontosságát. Végül, de nem utolsósorban köszönjük Deák Eszternek, a diákönkormányzat segítő pedagógusának, aki szervezőként és koordinátorként is kulcsszerepet vállalt a hét gördülékeny lebonyolításában.

 

