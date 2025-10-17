október 17., péntek

Hedvig névnap

15°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Remek eredmények

1 órája

Zelk-sikerek a Ciripelő-versenyen

Címkék#verseny#Igrice Egyesület#Prikszné Reményi Éva

Szon.hu
Zelk-sikerek a Ciripelő-versenyen

„Tanulóink ismét bebizonyították, hogy nemcsak a tanulás, hanem a művészi önkifejezés is kiemelt szerepet kap iskolánkban. A Sóstó–Sóstóhegyi Ciripelő elnevezésű regionális művészeti versenyen (amelyet az Igrice Egyesület rendezett) alsó tagozatos tanulóink mérettették meg magukat a vers- és prózamondó kategóriában – méghozzá kiváló eredménnyel!” – olvasható a nyíregyházi Zelk Zoltán Általános, Angol és Német Kéttannyelvű Iskola közösségi oldalán.

Zelk iskola Ciripelő
Zelk: szép sikereket értek el Fotó: iskola

Zelk: büszkék rájuk 

„Háda Karina (4. b osztály) kiemelt arany minősítésben részesült. Karina előadása különösen mély benyomást tett a zsűrire, érzékeny tolmácsolása és kapcsolódása a szöveghez, példaértékű volt. Felkészítő pedagógusa: Baltigh Frigyes.
Csősz Olívia (2. b osztály) és Krajnyik Eszter (2. b osztály) egyaránt arany minősítést kaptak, míg Spitzmüller Panka (2. b osztály) ezüst minősítést vehetett át. A három másodikos kislány szintén remekül szerepelt, előadásaik magabiztosak, kifejezőek és szerethetőek voltak. Bár az erdélyi utazást ezúttal nem nyerték meg, teljesítményükre méltán lehetünk büszkék! Felkészítő pedagógusuk: Prikszné Reményi Éva” – számolt be az eseményről a Zelk Zoltán Általános, Angol és Német Kéttannyelvű Iskola.

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu