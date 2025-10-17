Zelk-sikerek a Ciripelő-versenyen

„Tanulóink ismét bebizonyították, hogy nemcsak a tanulás, hanem a művészi önkifejezés is kiemelt szerepet kap iskolánkban. A Sóstó–Sóstóhegyi Ciripelő elnevezésű regionális művészeti versenyen (amelyet az Igrice Egyesület rendezett) alsó tagozatos tanulóink mérettették meg magukat a vers- és prózamondó kategóriában – méghozzá kiváló eredménnyel!” – olvasható a nyíregyházi Zelk Zoltán Általános, Angol és Német Kéttannyelvű Iskola közösségi oldalán.

Zelk: szép sikereket értek el Fotó: iskola

Zelk: büszkék rájuk

„Háda Karina (4. b osztály) kiemelt arany minősítésben részesült. Karina előadása különösen mély benyomást tett a zsűrire, érzékeny tolmácsolása és kapcsolódása a szöveghez, példaértékű volt. Felkészítő pedagógusa: Baltigh Frigyes.

Csősz Olívia (2. b osztály) és Krajnyik Eszter (2. b osztály) egyaránt arany minősítést kaptak, míg Spitzmüller Panka (2. b osztály) ezüst minősítést vehetett át. A három másodikos kislány szintén remekül szerepelt, előadásaik magabiztosak, kifejezőek és szerethetőek voltak. Bár az erdélyi utazást ezúttal nem nyerték meg, teljesítményükre méltán lehetünk büszkék! Felkészítő pedagógusuk: Prikszné Reményi Éva” – számolt be az eseményről a Zelk Zoltán Általános, Angol és Német Kéttannyelvű Iskola.