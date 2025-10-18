A sóstóhegyi iskolában még magasabb szintre emelik az oktatást

Több mint 1600 gyermek számára teszi lehetővé a zenei oktatást és a közösségi zenélés élményét a Mindenki szívében van egy dallam elnevezésű alapfokú zeneoktatási program, melynek keretében 126 nyertes pályázó 200 millió forint forráshoz jut – hangzott el a program nyitóeseményén a Magyar Zene Házában, az eseményre meghívást kapott a sóstóhegyi Szabó Lőrinc Tagintézmény igazgatója, Rusznyák László is – számolt be a hírről az intézmény a Facebook-oldalán.

A zeneoktatási program idei évadnyitó eseményére meghívták a sóstóhegyi iskola igazgatóját, Rusznyák Lászlót is

Fotó: Az iskola Facebook-oldala

Sikeres a zeneoktatási program Sóstóhegyen

A bejegyzésből kiderül: az iskolában ötödik éve van zenei oktatás, amely a Szabó Lőrinc Ökoiskola Fejlesztését Támogató Egyesület vezetésével és kiváló zenepedagógusok elhivatott munkájával indult el, és azóta is töretlenül fejlődik.

Ebben a tanévben a zeneoktatási program Sóstóhegyen új lendületet kap: a Vikár Sándor Zeneiskola kiváló pedagógusai segítik a gyerekek zenei nevelését, új szintre emelve a közös munkát.

Martinovszki István nyíregyházi tárogatóművész is csatlakozik a programhoz, aki az egyik legikonikusabb magyar népi hangszer, a tárogató oktatását kezdi meg iskolánkban. Ez a kezdeményezés nemcsak a zenei készségek fejlesztését szolgálja, hanem hozzájárul a gyermekek kulturális identitásának erősítéséhez és közösségi élményeik gazdagításához is.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A budapesti rendezvényt Sztojka Attila társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint dr. Horváth János Sándor, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója nyitotta meg. A magyar zenei élet kiválóságai adtak műsort: a világhírű Lakatos Mónika, valamint a sokoldalú és érzékeny hangú Szalóki Ági. A pályázókat a tehetséges Rajkó Művészeti és Oktatási Alapítvány növendékei képviselték, a zenei program végén a mindig inspiráló Oláh Gergő énekelt.