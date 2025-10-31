Önt is becsaphatják ezzel a fondorlatos trükkel a multik

A tíz dekás felvágott kilencre, a két literes üdítő 1,75-re, a 800 grammos kakaópor 600-ra karcsúsodott, és ez csak néhány termék a feltehetően több százból, ami a zsugorinfláció miatt kisebb lett. Az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet kapott az a jelenség, hogy az árak változatlanságával vagy akár emelkedésével párhuzamosan a termékek mennyisége csökken. A gyakorlat rejtett áremelésnek minősül, és bár annak alkalmazása önmagában nem jogszabályellenes, a fogyasztók a megvásárolt termékből ár-érték arányban a korábbinál kevesebbet kapnak ugyanazért az összegért, ezáltal csökken jövedelmük vásárlóértéke – írja honlapján a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Zsugorinfláció: több száz terméket érint a kiszereléscsökkentés, amire kötelezően fel kell hívni a vásárlók figyelmét

Fotó: internet

Több száz terméket érinthet a zsugorinfláció

A jelenség kezelésére a fogyasztók figyelmének fokozott felhívása jelent megoldást, ami nyomást gyakorolhat a kiskereskedőkre és rajtuk keresztül a beszállítókra, illetve a gyártókra, hogy ne alkalmazzanak rejtett áremeléseket. A fogyasztóvédelmi hatóságként eljáró kormányhivatalok ellenőrzik, hogy a figyelemfelhívó tájékoztatás kikerült-e az érintett termékek kapcsán. A kiszereléscsökkentést a vásárlók és a vállalkozások is bejelenthetik az NKFH oldalán. A fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan közzéteszi a bejelentett termékeket, így bárki megnézheti, hogy a zsugorinfláció az elmúlt hónapokban mit és milyen mértékben érintett. Nézzünk is meg néhányat: