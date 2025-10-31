október 31., péntek

Farkas névnap

11°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rejtett áremelés

1 órája

Önt is becsaphatják ezzel a fondorlatos trükkel a multik

Címkék#zsugorinfláció#áremelés#vásárlás

Nem elég, hogy kisebb lett, még drágább is! – hányszor hangzott el ez a mondat mostanában vásárlás közben? A zsugorinfláció számos terméket érint, megnéztünk néhányat és nem hittünk a szemünknek!

Munkatársunktól
Önt is becsaphatják ezzel a fondorlatos trükkel a multik

A vásárlók nagy része nem tudja, hogyan rövidítik meg

Fotó: Shutterstock

A tíz dekás felvágott kilencre, a két literes üdítő 1,75-re, a 800 grammos kakaópor 600-ra karcsúsodott, és ez csak néhány termék a feltehetően több százból, ami a zsugorinfláció miatt kisebb lett. Az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet kapott az a jelenség, hogy az árak változatlanságával vagy akár emelkedésével párhuzamosan a termékek mennyisége csökken. A gyakorlat rejtett áremelésnek minősül, és bár annak alkalmazása önmagában nem jogszabályellenes, a fogyasztók a megvásárolt termékből ár-érték arányban a korábbinál kevesebbet kapnak ugyanazért az összegért, ezáltal csökken jövedelmük vásárlóértéke – írja honlapján a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A zsugorinfláció tulajdonképpen rejtett áremelés.
Zsugorinfláció: több száz terméket érint a kiszereléscsökkentés, amire kötelezően fel kell hívni a vásárlók figyelmét
Fotó: internet

Több száz terméket érinthet a zsugorinfláció

A jelenség kezelésére a fogyasztók figyelmének fokozott felhívása jelent megoldást, ami nyomást gyakorolhat a kiskereskedőkre és rajtuk keresztül a beszállítókra, illetve a gyártókra, hogy ne alkalmazzanak rejtett áremeléseket. A fogyasztóvédelmi hatóságként eljáró kormányhivatalok ellenőrzik, hogy a figyelemfelhívó tájékoztatás kikerült-e az érintett termékek kapcsán. A kiszereléscsökkentést a vásárlók és a vállalkozások is bejelenthetik az NKFH oldalán. A fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan közzéteszi a bejelentett termékeket, így bárki megnézheti, hogy a zsugorinfláció az elmúlt hónapokban mit és milyen mértékben érintett. Nézzünk is meg néhányat:

  • a Coop Instant kakaópor 800 grammról 600-ra, a Spar S-Budget instant kakaóitala 800-ról 500 grammosra csökkent,
  • az Aldi saját márkás instant tésztáját korábban 340 grammos, 4 csomagos kiszerelésben lehetett kapni, ez mára 255 grammra, 3 csomagra fogyatkozott,
  • a Somat Classic mosogatógép tabletta egykor 80 darabos pakkban került a boltok polcaira, a zsugorinfláció miatt mostanra 70 darabos lett,
  • a Coccolino néhány 40 darabos mosókapszuláját 39 darabosra(!) faragta le,
  • a legtöbb Beba anyatej-kiegészítő tápszerből is kevesebb van már a dobozban,
  • a régebben 310 grammos Milka szaloncukrokat 255 grammos kiszerelésben vásárolhatjuk meg.
A zsugorinfláció tulajdonképpen rejtett áremelés.
Gyorsabban kiürül a kakaós doboz, és ennek sokan nem örülnek
Illusztráció: Shutterstock

Vannak kifejezetten szembetűnő kiszereléscsökkentések is, ilyen egyebek mellett 

  • a Libero több nadrágpelenkája, melyek között akad, ami régebben 76 darabos volt, ma viszont már csak 43 darabot találunk a csomagban,
  • a Hazánk Kincsei nemespenészes szalámi, mely 500-ról 350 grammosra zsugorodott,
  • a Haribo Kiddies Big Box, amiből lecsippentettek 40 dekát, ezzel 900 grammos lett,
  • de a 750 grammos Nutellát is elérte a zsugorinfláció, és mára 600 grammra fogyasztakozott.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu