Önt is becsaphatják ezzel a fondorlatos trükkel a multik
Nem elég, hogy kisebb lett, még drágább is! – hányszor hangzott el ez a mondat mostanában vásárlás közben? A zsugorinfláció számos terméket érint, megnéztünk néhányat és nem hittünk a szemünknek!
A vásárlók nagy része nem tudja, hogyan rövidítik meg
A tíz dekás felvágott kilencre, a két literes üdítő 1,75-re, a 800 grammos kakaópor 600-ra karcsúsodott, és ez csak néhány termék a feltehetően több százból, ami a zsugorinfláció miatt kisebb lett. Az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet kapott az a jelenség, hogy az árak változatlanságával vagy akár emelkedésével párhuzamosan a termékek mennyisége csökken. A gyakorlat rejtett áremelésnek minősül, és bár annak alkalmazása önmagában nem jogszabályellenes, a fogyasztók a megvásárolt termékből ár-érték arányban a korábbinál kevesebbet kapnak ugyanazért az összegért, ezáltal csökken jövedelmük vásárlóértéke – írja honlapján a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Több száz terméket érinthet a zsugorinfláció
A jelenség kezelésére a fogyasztók figyelmének fokozott felhívása jelent megoldást, ami nyomást gyakorolhat a kiskereskedőkre és rajtuk keresztül a beszállítókra, illetve a gyártókra, hogy ne alkalmazzanak rejtett áremeléseket. A fogyasztóvédelmi hatóságként eljáró kormányhivatalok ellenőrzik, hogy a figyelemfelhívó tájékoztatás kikerült-e az érintett termékek kapcsán. A kiszereléscsökkentést a vásárlók és a vállalkozások is bejelenthetik az NKFH oldalán. A fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan közzéteszi a bejelentett termékeket, így bárki megnézheti, hogy a zsugorinfláció az elmúlt hónapokban mit és milyen mértékben érintett. Nézzünk is meg néhányat:
- a Coop Instant kakaópor 800 grammról 600-ra, a Spar S-Budget instant kakaóitala 800-ról 500 grammosra csökkent,
- az Aldi saját márkás instant tésztáját korábban 340 grammos, 4 csomagos kiszerelésben lehetett kapni, ez mára 255 grammra, 3 csomagra fogyatkozott,
- a Somat Classic mosogatógép tabletta egykor 80 darabos pakkban került a boltok polcaira, a zsugorinfláció miatt mostanra 70 darabos lett,
- a Coccolino néhány 40 darabos mosókapszuláját 39 darabosra(!) faragta le,
- a legtöbb Beba anyatej-kiegészítő tápszerből is kevesebb van már a dobozban,
- a régebben 310 grammos Milka szaloncukrokat 255 grammos kiszerelésben vásárolhatjuk meg.
Vannak kifejezetten szembetűnő kiszereléscsökkentések is, ilyen egyebek mellett
- a Libero több nadrágpelenkája, melyek között akad, ami régebben 76 darabos volt, ma viszont már csak 43 darabot találunk a csomagban,
- a Hazánk Kincsei nemespenészes szalámi, mely 500-ról 350 grammosra zsugorodott,
- a Haribo Kiddies Big Box, amiből lecsippentettek 40 dekát, ezzel 900 grammos lett,
- de a 750 grammos Nutellát is elérte a zsugorinfláció, és mára 600 grammra fogyasztakozott.
