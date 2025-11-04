november 4., kedd

A 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia debreceni válogatóján is remekeltek a bánkisok

Debrecenben mutatták be fejlesztéseiket az ifjú innovátorok. A Bánki diákjai ismét bizonyították kreativitásukat, szakmai tudásukat és kitartásukat.

Munkatársunktól
Innovációban a Bánki diákjai mindig az élen járnak, ezt bebizonyították Debrecenben is

Fotó: Iskola

A 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia (OTIO) regionális válogatóját a Debreceni Egyetemen rendezték meg, a november 3-ai megmérettetésen az Észak-Alföld legtehetségesebb fiataljai mutatták be fejlesztéseiket és innovatív ötleteiket, összesen 50 pályázat és több mint 70 ifjú innovátor – köztük a Bánki diákjai – munkáját értékelte a zsűri. 

A Bánki diákjai kiváló projektekkel érkeztek a debreceni regionális válogatóra 
Fotó: iskola

A Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium két kiemelkedő projekttel képviselte magát az eseményen.

  • AquaSense – Bányai Gergő és Molnár Bence fejlesztése – egy intelligens vízminőség monitorozó rendszer, amely valós időben méri és elemzi a vízminőséget. A projekt célja a fenntartható vízgazdálkodás támogatása és a környezeti problémák korai felismerése. Az informatika szekcióban 2. helyezést ért el, így bejutott az OTIO országos, második fordulójába.
  • ChefMind – Farkas Regina és Gulyás Szabolcs fejlesztése – egy digitális konyhai asszisztens, amely QR-kód alapú rendszerrel segíti a vendéglátóhelyek élelmiszer-biztonsági és készletkezelési folyamatait. A fejlesztés célja az átláthatóbb és hatékonyabb konyhai működés megteremtése.

A csapat a zsűri tanácsait felhasználva készíti el pályázati anyagát az OTIO hivatalos nevezési fordulójára.

A megnyitón köszöntőt mondott dr. Papp László, Debrecen polgármestere és a regionális forduló zsűrielnöke, valamint dr. Birkner Zoltán professzor, a Magyar Innovációs Szövetség társelnöke is. A debreceni válogatóról végül 5 kategóriában 17 pályázat, illetve további 10 különdíjas projekt jutott tovább az OTIO második fordulójába.

A Bánki diákjai Debrecenben ismét bebizonyították, hogy kreativitásukkal, szakmai tudásukkal és kitartásukkal méltó képviselői az iskolának és a jövő innovátorainak – tudatta közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum.

 

