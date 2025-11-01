A rémálmok birodalma Gergelyiugornyán, amit nem érdemes kihagyni! (fotók)

Halloween 2025 Gergelyiugornyán: Minden évben megrendezik Gergelyiugornyán, a Movie Planet moziparkban a különleges Halloween-hétvégét, amely idén is hatalmas érdeklődést váltott ki. A park három napon keresztül igazi rémségek tárházává változott, ahol a látogatókat fények, füst, jelmezek és ijesztő dekorációk várták.

Halloween 2025 Gergelyiugornyán: így borzongott a település Fotó: Bodnárné Varga Éva

A rendezvényen nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek is remekül szórakoztak: számukra játékokkal, ügyességi versenyekkel és tombolával készültek a szervezők. A borzongató hangulat mellett a jókedv sem hiányzott, a mozipark minden korosztály számára kínált élményeket.

A háromnapos esemény szombaton és vasárnap is folytatódik. A rémisztő hétvége után a Movie Planet új arcát fogj mutatni, hiszen az ünnepek közeledtével karácsonyi díszbe öltözik több ezer fényfüzérrel és ragyogó dekorációval.

