1 órája
A rémálmok birodalma Gergelyiugornyán, amit nem érdemes kihagyni! (fotók)
Az idén is borzongás és móka várt mindenkit Gergelyiugornyán, ahol a Movie Planet mozipark három napon át a rémségek világává változott.
Halloween 2025 Gergelyiugornyán: Minden évben megrendezik Gergelyiugornyán, a Movie Planet moziparkban a különleges Halloween-hétvégét, amely idén is hatalmas érdeklődést váltott ki. A park három napon keresztül igazi rémségek tárházává változott, ahol a látogatókat fények, füst, jelmezek és ijesztő dekorációk várták.
A rendezvényen nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek is remekül szórakoztak: számukra játékokkal, ügyességi versenyekkel és tombolával készültek a szervezők. A borzongató hangulat mellett a jókedv sem hiányzott, a mozipark minden korosztály számára kínált élményeket.
A háromnapos esemény szombaton és vasárnap is folytatódik. A rémisztő hétvége után a Movie Planet új arcát fogj mutatni, hiszen az ünnepek közeledtével karácsonyi díszbe öltözik több ezer fényfüzérrel és ragyogó dekorációval.
Nézzem meg fotógalériánkat!
Halloween GergelyiugornyánFotók: Bodnárné Varga Éva
Ajánljuk még:
Elképesztő számok a magyar lakásokból – Vajon a te otthonod is veszélyben van?
Kisvárdán is tíz emberrel maradt a Szpari, de hősies védekezéssel pontot szerzett (fotókkal)