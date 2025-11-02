november 2., vasárnap

Légúti fertőzések

2 órája

Fertőzések tarolják le az országot – Szabolcs az országos lista élén!

Címkék#influenzaszerű megbetegedés#Szabolcs-Szatmár-Bereg#Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ#akut légúti

Százezer lakosra Szabolcs vármegyében jut a legtöbb új beteg. Az influenzavírusok már megjelentek, de továbbra is az akut légúti fertőzés viszi a legtöbb beteget orvoshoz.

Munkatársunktól
Fertőzések tarolják le az országot – Szabolcs az országos lista élén!

Az akut légúti fertőzéses betegek csaknem fele 14 éven aluli gyerek

Fotó: Shutterstock

Mindig tudtuk, hogy a pihenés kimondottan jót tesz az emberi szervezetnek, most pedig bebizonyosodott az is, a betegségek ellen is hatásos módszer. Nem gyógyszer, de gátat szab a vírusok terjedésének, legalábbis erre utal a legfrissebb akut légúti fertőzésről és influenzaszerű megbetegedésekről szóló statisztika, melyet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) ad ki hetente.

Akut légúti fertőzés miatt főként a 14 éven aluli gyerekeket viszik orvoshoz
Akut légúti fertőzés miatt főként a 14 éven aluli gyerekeket viszik orvoshoz
Fotó: szon.hu

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján az év 43. hetében, október 20-26. között, a három munkanapból álló héten az országban 17 400-an influenzaszerű, és 150 500-an akut légúti fertőzés tüneteivel fordultak orvoshoz.

  • Az influenzaszerű megbetegedéssel küzdők 22,6 százaléka 14 évesnél fiatalabb gyermek, 36,2 százaléka 15 és 34 év közötti.
  • Az akut légúti fertőzés főként a gyerekeket dönti ágynak, a betegek 45,2 százaléka 14 éven aluli éves gyermek, 26 százaléka 15 és 34 év közötti fiatal
    felnőtt.

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a 43. héten 109 beteget vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 9 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentéséből kiderül, hogy az év 40 – 43. hete között összesen 709 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, ahol három betegnél influenza A, 166 esetben COVID-19 fertőzést igazoltak. Tizenhárom megbetegedés hátterében rhinovírus állt, kettőt parainfluenza vírus, egyet bocavírus okozott.

Akut légúti fertőzés és influenzaszerű megbetegedés: Szabolcs vezeti a listát

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei adatok kedvezőek, az utóbbi hetek emelkedő tendenciája megfordult.

A százezer lakosra jutó influenzaszerű megbetegedés száma a 42. héten 417 volt, egy héttel késbőbb már csak 328-an mentek ilyen tünetekkel orvoshoz. Az akut légúti megbetegedés miatt orvoshoz fordult betegek száma is hasonlóan kedvező fordulatot vett, a százezer lakosra jutó új megbetegedés 3 132-ről 2 217-re esett vissza. Míg a csökkenés ad némi örömre okot, sajnos az országos átlagot tekintve nem lélegezhetünk fel, hiszen ezek az adatok a vármegyéket és a fővárost tekintve még mindig a legmagasabb mind a két esetben. Azaz továbbra is vérmegyénkben van a legtöbb influenzaszerű és akut légúti beteg.

A szennyvízből vett mintákból sok minden kiderül

A Nyíregyházán vett szennyvízmintákban a koronavírus öröksítőanyagának koncentrációja még mindig emelkedett szinten van
A Nyíregyházán vett szennyvízmintákban a koronavírus öröksítőanyagának koncentrációja még mindig emelkedett szinten van
Fotó: NNGYK

A 42. héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten stagnál, a Nyíregyházán vett szennyvízmintákban a koronavírus örökítőanyaga még mindig emelkedett szintet mutat, de szerencsére, az emelkedő tendencia már nem figyelhető meg. 

A szennyvízvizsgálatok eredményei előre jelezhetnek tendenciákat az emberi megbetegedésekben, így hatékonyan egészíthetik ki az egyéb járványkövetési rendszereket a koronavírus járványra, szezonális influenzajárványra. Az NNGYK közlése szerint a szennyvíz eredmények alapján az Influenza A vírus szórványosan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében. Az Influenza B vírus ugyancsak szórványosan alacsony szinten cirkulál, a fertőzésszámok jelentős növekedése nem várható a következő hetekben – vélik a szakemberek. A légúti óriássejtes vírus (RSV) örökítőanyag koncentrációja pedig országos átlagban az előző heti adatokhoz képest enyhén emelkedik.

Más témákat is ajánlunk: 

 

