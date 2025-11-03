Több utcában sem lesz áram a városban

A város nagy részét érintő áramszünet lesz Dombrádon november 4-én, kedden. Harsányi László polgármester a közösségi oldalán arról számolt be, kedden 9:30 és 10:30 között szünetel a szolgálatatás az Andrássy út 97–237 szám és a 136–266 szám között, a Tiszateleki út teljes, a Mártírok utca teljes, az Ady Endre utca teljes szakaszán. A polgármester bejegyzéséből kiderült, a Vasút utcát is érinti az áramszünet: ott a 13–17., illetve a 24–52 szám között kell szolgáltatáskiesésre számítani a jelzett időszakban.